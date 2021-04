V kolesarstvu se obetajo spremembe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi številnih kritik na račun diskvalifikacij zaradi odvrženih bidonov, so pri Mednardni kolesarski zvezi nekoliko omilili pravila, a sankcije so še vedno zelo ostre. Foto: Guliverimage/Getty Images

Po diskvalifikaciji švicarskega kolesarja Michaela Schära (AG2R Citröen Team) in Italijanke Letizie Borghesi (Aromitalia - Basso Bikes – Vaiano) z letošnje Dirke po Flandriji zaradi odvrženega bidona zunaj za to po novem določenega območja, kar je sprožilo val ogorčenja v kolesarskih krogih, so pri Mednarodni kolesarski zvezi nekoliko prilagodili pravila.