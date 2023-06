Slovenska kolesarka do odmevnega uspeha kariere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francozinja si je na dirki, dolgi 126 kilometrov, kolesarke pa so se morale premagati pet vzponov in premagati skupaj kar 3200 m višinske razlike, zmago zagotovila na spustu, deset kilometrov pred ciljem, ko je pobegnila Urši Pintar in rojakinji Coston Morgane.

Slovenski uspeh je s šestim mestom dopolnila Špela Kern (Cofidis), ki je bila v skupinskem begu kar 80 kilometrov. Dobila je skupni seštevek letečih ciljev, v seštevku gorskih pa je bila tretja.

Dirko sta z večjim zaostankom končali tudi mladi članici ekipe BTC City Ljubljana Scott, Nika Bobnar in Tjaša Sušnik.