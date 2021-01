Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če boste "poguglali" Turkmenistan, državo v v srednji Aziji, in covid-19, boste ugotovili, da vam iskalnik ne bo ponudil gore člankov in podatkov na temo števila okuženih z novim koronavirusom in smrtnih žrtev, povezanih z njim. V državi, ki jo vodi diktator Gurbanguli Berdimuhamedov, so namreč prepričani, da virus ne obstaja, oziroma ga namenoma zanikajo. A zdaj bodo zaradi športa sklenili kompromis, poroča kolesarski portal Cyclingtips.

V Turkmenistanu novi koronavirus uradno ne obstaja. Povečano število mrtvih pripisujejo pljučnici, še do pred kratkim so ljudi, ki so si drznili nositi zaščitne maske, spravili kar za zapahe.

Prva sprememba v zvezi z zanikanjem virusa se je zgodila julija lani, ko so državo, ki so jo oglaševali kot nebesa brez virusa, obiskali predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije in vodilnim v Turkmenistanu predlagali, naj se kljub vsemu vedejo, kot da je virus vendarle med njimi.

Predlagali so jim strogo zaprtje države, nošenje zaščitnih mask (študentje naj bi celo samoiniciativno podpisali obljubo, da bodo to tudi storili) in izdatno skrb za higieno.

In kako so se priporočila izkazala v praksi? Tako, da ljudje maske sicer res nosijo, a jih nosijo zaradi prahu, ki ga prinaša z območja nad Aralskim morjem, ne zaradi covida. Zdravstveno ministrstvo je svojim državljanom svetovalo, naj za to, da bi se izognili virusom, grgrajo slano vodo in kurijo travo yuzarli, kar je del turkmenistanske tradicije.

Zaradi mednarodnih športnikov pripravljeni na kompromis

A kljub zanikanju obstoja novega koronavirusa so očitno tudi v Turkmenistanu pripravljeni na določen kompromis.

Država bo namreč letos gostila kar nekaj velikih športnih dogodkov, med drugim tudi kvalifikacije za Davisov pokal in oktobra še svetovno kolesarsko prvenstvo na stezi, kar pomeni, da bo v prestolnico Ašgabat vstopilo na stotine mednarodnih športnikov in njihovih spremljevalcev.

Predsednik Turkmenistana Gurbanguli Berdimuhamedov obstoja novega koronavirusa ne priznava. Foto: Guliverimage/Getty Images

Ker bi se lahko zgodilo, da bi bil kdo od njih okužen z novim koronaviruom, bi tudi prebivalci Turkmenistana ugotovili, da virus vendarle obstaja.

Športnikom bo na voljo cepivo

Zato gostitelji že zdaj pripravljajo poseben protokol, povezan z boleznijo covid-19, v katerega bo vključena tudi možnost cepljenja kolesarjev, ki bodo v državo pripotovali na prvenstvo.

Seveda uradno ne bo šlo za cepljenje proti novemu koronavirusu, saj se predsednik poimenovanju virusa izogiba, ampak za cepljenje proti nedoločeni infekcijski bolezni.

Pri tem bodo uporabili cepivo sputnik V ruskega proizvajalca, ki so mu v Turkmenistanu prižgali zeleno luč, poskrbeli pa bodo tudi za cepiva preostalih proizvajalcev, če bodo kolesarji želeli uporabiti drugo cepivo, še poroča portal Cyclingtips.

V zvezi s tem so vprašanje naslovili tudi na krovno kolesarsko organizacijo UCI, kjer so jim odgovorili, da bodo zdravstveni protokoli oblikovani tako, da bodo kar najbolj zmanjšali možnost prenosa okužbe z novim koronavirusom na prvenstvu in v bližini, kar strategija osrednjeazijskega diktatorja vsekakor podpira. Pa tudi če zadeve ne poimenuje z njenim pravim imenom.