Tudor: švicarski urar kmalu na Le Tour de France?

Oglasno sporočilo

Urarska industrija se je po pojavu kvarčne tehnologije, po domače ur na baterije, dvignila kot feniks iz pepela. Danes združuje dosežke finomehanike, umetnosti in zgodovine. Gre za področje, na katerem so pomembni natančnost, kakovost in nenavadni dosežki. Šteje namreč vsaka stotinka sekunde. To so vrline, ki krasijo tudi kolesarski svet. Samo spomnite se sprinterskih zaključkov dirk, ko je zmagovalec znan šele po fotofinišu, razlika pa se meri v desetinkah in celo stotinkah sekunde.

Ko urar sede na dirkalno kolo

Imen največjih urarskih znamk smo vajeni v športih, kot so formula 1, tenis, golf ali pa jadranje. Kolesarstvo je prav tako eden od športov, ki si zaradi slave in neverjetnih podvigov športnikov zasluži biti v tej družbi. Zaradi vrste dopinških afer so številni obrnili hrbet kolesarstvu, da ne bi zamajali ugleda svoje znamke.

Tveganju navkljub je švicarski urarski proizvajalec Tudor prepoznal vrednost v sodobnem kolesarstvu. Ta strategija se sklada z vizijo Hansa Wilsdorfa, ki je najprej ustanovil Rolex, nato pa je želel kakovostne časomere ponuditi tudi širši javnosti, in to je storil z znamko Tudor. Navsezadnje je slogan te urarske hiše "born to dare" (rojen, da si upa).

Tudor in olimpijski prvak pod enako majico

Vodenje ekipe so zaupali nekdanjemu profesionalnemu kolesarju Fabianu Cancellari. Gre za enega najuspešnejših kolesarjev zadnjih let, ki je med drugim dvakratni olimpijski in večkratni svetovni prvak. "Vse izhaja iz osnove. Če ne delaš na pravi podlagi, ne moreš zgraditi piramide," je ob predstavitvi spomladi letos povedal Cancellara.

Kolesarska ekipa Tudor bo slonela na drznosti, brezkompromisnosti in zgodovini inovacij – vrlinah znamke Tudor – ter viziji izkušenega kolesarja Cancellare. Tudor in prvo ime ekipe si delita filozofijo uspeha. Potrebna je motivirana ekipa ljudi, ki se vsak dan trudi biti boljša, se spopada s strahovi in je pripravljena iti onkraj postavljenih okvirjev.

V pelotonu iščite rdeče ščite

Kako določeno kolesarsko ekipo najti v množici kolesarjev, ki z veliko hitrostjo švigajo mimo? V mislih imejte logotip urarskega proizvajalca. Zaščitni znak Tudorja je ščit, ki so si ga izposodili pri angleški kraljevi dinastiji Tudorjev. Rdeča ščita bosta krasila sprednjo in zadnjo stran sicer črnega dresa. Za opremo bodo skrbela švicarska kolesarska podjetja, ki bodo zagotovila kolesa.

Sanje vsakega kolesarja so nastopiti na Dirki po Franciji. Že vse od leta 1975 se ta konča s prihodom pelotona na Elizejske poljane. Tudi ekipa Tudor Pro Cycling bi rada svoj ščit nekega dne pripeljala prav tja. Z dirkanjem so začeli v kategoriji UCI Continental, že naslednje leto pa si obetajo uvrstitev v višji rang tekmovanja. Če se bodo kolesa vrtela brez težav, bi lahko logotip enega največjih igralcev v urarski industriji na največjih dirkah videli že leta 2024.

Kaj imata skupnega urarstvo in kolesarstvo?

Kolesarstvo in urarstvo imata še eno skupno točko. Kolesa se vrtijo v marsikaterem športu, a redkokje po zaslugi energije, ki jo zagotavlja človeško telo. Tako na kolesu kot na uri se energija prenaša z zobnikov na kolo. Na kolesu za to poskrbijo naše noge, v uri pa premikanje našega zapestja, ki ziba rotor. V tem je obilo lepote. Če se zazremo v drobovje časomera, najdemo kar nekaj kolesc. Ključni element urarskega mehanizma je kolesce pod imenom nemirka, ki uri daje ritem za pravilno delovanje.

Pri večini športnih ur se mehanizem skriva pod pokrovom oz. hrbtom ure. Nekateri modeli časomerov imajo namesto pokrova steklo, ki nam razkrije lepoto srca ure. Mednje se uvrščata tudi modela Tudor Black Bay 58 v srebrnem in zlatem ohišju. Gre za prva modela Tudorjevih časomerov, pri katerih lahko občudujemo tudi mehanizem. Rolex, denimo, tega še ni storil.

Black Bay je z razlogom ena najbolj priljubljenih ur

Kolekcija Tudor Black Bay je paradni konj švicarske znamke. V zadnjih letih si je med ljubitelji urarstva zgradila neverjeten kapital. A to ne gre naključje. Časomeri Black Bay ponujajo visoko kakovost izdelave, natančnost in zanesljivost. Vse to z bogato zgodovino in cenovno ugodnostjo. Prepoznali jih boste po urnih kazalcih v obliki snežinke in okroglih oznakah za ure na številčnici.

V osnovi gre za potapljaške ure, kar ponazarja luneta. Model Black Bay v 41-milimetrskem ohišju je klasika, s katero ne morete zgrešiti. Na voljo je v črni, modri in rdeči barvi lunete, poganja pa ga Tudorjev hišni mehanizem s 70-urno rezervo navitja. Namestite ga lahko na jeklen, usnjen ali najlonski pas. Če želite nekaj več blišča, lahko namesto črne številčnice izberete zlato, kar se lahko odraža tudi na luneti in pasu.

Za manj robustnosti je tukaj Black Bay 58. Na prvi pogled je morda videti enako, a je namesto v 41- postavljen v 39-milimetrsko ohišje. To se pozna tudi na debelini, ki doseže 11,9 milimetra. Poseben čar mu daje pridih vintage, in to po zaslugi zlate barve na luneti in številčnici. V jeklenem ohišju je na voljo v črni in modri barvi, lahko pa posežete tudi po bolj ekskluzivnih modelih iz srebra, zlata ali brona.

Izberite robustnost, eleganco ali oboje

Športni naravnanosti ure navkljub pa ta v sebi skriva prestiž. Kolekcija Black Bay 31 / 36 / 39 / 41 ponuja kombinacijo pametne elegance, namenjene obema spoloma. Nežno oblikovane linije ohišja, ki prepleta jeklo in zlato, pridejo do izraza ob barvnih kontrastih.

Na svoj račun pridejo tudi pustolovci. Black Bay GMT ob ikonični modro-rdeči luneti dobite s funkcijo dveh časovnih pasov.

To praktično uporabno funkcionalnost najdemo tudi pri modelu Black Bay Pro, ki izraža novo estetiko tehnične ure. Še več funkcionalnosti s kronografom v 41-milimetrskem ohišju ponuja model Black Bay Chrono.

Draguljarni Malalan v Ljubljani, ki je ekskluzivni zastopnik za Tudor v Sloveniji. Ob več kot 70-letni tradiciji pod njihovim okriljem deluje priznan in sodobno opremljen urarski servis, v katerem delajo pooblaščeni urarji znamk Rolex, Tudor, Omega, Cartier, Audemars Piguet, Breitling in drugih. Seveda ponujajo tudi damske ure in bogat izbor nakita.



1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7 Ure Tudor Black Bay si lahko na roko nadenete v, ki je ekskluzivni zastopnik za Tudor v Sloveniji. Ob več kot 70-letni tradiciji pod njihovim okriljem deluje priznan in sodobno opremljen urarski servis, v katerem delajoznamk Rolex, Tudor, Omega, Cartier, Audemars Piguet, Breitling in drugih. Seveda ponujajo tudi damske ure in bogat izbor nakita.

Naročnik oglasnega sporočila je MALALAN, D.O.O., LJUBLJANA.