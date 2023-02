Trojna zmaga Nizozemk na SP v ciklokrosu

Prevlada domačih tekmovalk, ki so četrtič zapovrstjo slavile naslov, je bila še precej večja, saj so zasedle kar sedem mest med najboljšimi osmimi. Le četrto mesto je pripadlo Italijanki Silvii Persico.

Odločitev v boju za zmago je padla v četrtem od sedmih krogov, ko je Pieterse padla, van Empel pa je pospešila, se odlepila od 20-letne vrstnice in 13 let starejše Brand. V sezoni je van Empel slavila na 14 od 22 preizkušnjah najvišje ravni.

Nothing like celebrating on home soil! 🇳🇱



Fem van Empel secures the 2023 UCI Cycle-Cross Women Elite World Champion title at #Hoogerheide2023.



