Mathieu van der Poel še šestič svetovni prvak

Nizozemski kolesarji so bili v Taboru na poti, da bi poskrbeli za zgodovinski dosežek. V članski konkurenci bi lahko kot prvi osvojili vseh šest razpoložljivih kolajn, po popolnem sobotnem zmagoslavju pri ženskah so bili tudi pri fantih nekaj časa na prvih treh mestih, a je bil na koncu Belgijec vendarle močnejši od Pima Ronhaara in s tem preprečil zgodovinski dogodek.

Bilo je neizbežno

Nihče pa ni mogel preprečiti šeste zmage van der Poela, ki je zdaj sam na drugem mestu najuspešnejših tekmovalcev po številu zmag na prvenstvih, pred njim je le še Belgijec Erik de Vlaeminck, najboljši je bil sedemkrat. Za van der Poela je bila to druga zaporedna zmaga na prvenstvih in peta v zadnjih šestih letih. Vmes je njegovo dominacijo prekinil olimpijski prvak Britanec Tom Pidcock, ki je bil najboljši leta 2022, ko Nizozemec ni nastopil.

🇳🇱 🥇 Mathieu van der Poel 🥇🇳🇱



The G.O.A.T. does it again in Tábor 👏 #Tabor2024 pic.twitter.com/cwSdrCOa6v — UCI Cyclocross (@UCI_CX) February 4, 2024

Pidcocka ter tudi trikratnega prvaka in lani srebrnega Belgijca Wouta van Aerta letos ni bilo na startu, zato van der Poel niti ni imel prave konkurence. Na koncu si je celo lahko privoščil lahkotnejšo vožnjo in tudi proslavljanje z gledalci.

Na stopničke sta stopila še Nizozemec Joris Nieuwenhuis in Belgijec Michael Vanthourenhout. Foto: Guliverimage

Na domačem prvenstvu je svojo kariero končal trikratni svetovni prvak Zdenek Štybar. Sicer pa je bil domačin Michael Boroš tudi najboljši kolesar, ki ni prihajal iz Nizozemske ali Belgije, zasedel je sedmo mesto.

Slovenija ni imela svojih predstavnikov.

Preberite še: