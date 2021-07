Tone Tiselj po novem športni direktor kolesarskega kluba

Kolesarsko društvo knežjega mesta Celje je mlada amaterska cestna kolesarska ekipa, ki združuje kolesarje, stare od 10 do 18 let. Po besedah Toneta Tislja, nekdanjega rokometnega trenerja in velikega ljubitelja kolesarskega športa, njihov najstarejši kolesar spada v kategorijo mlajših mladincev, vsi preostali so mlajši.

Nekdanji rokometni trener Tone Tiselj na dirki Po Sloveniji v družbi Primoža Rogliča in direktorja dirke Bogdana Finka Foto: Vid Ponikvar

"Ideja je, da bi se klub organizacijsko dvignil na višji nivo in da bi pridobili kakega sponzorja. Časi za kolesarstvo so v Sloveniji vroči in upamo, da jih bomo lahko izkoristili tudi v našem klubu.

Problem kolesarstva kot celote pri nas je, da dve tretjini države nista pokriti s klubi, v katerih bi se razvijali mladi kolesarji. Celje je velika regija in moje mnenje je, da bi moralo biti tudi v interesu Kolesarske zveze Slovenije, da bi v teh časih imeli čim več klubov, predvsem do mladinske ravni.

Ko to raven prerastejo, pa lahko svojo kariero nadaljujejo v ljubljanskem Gustu Santic ali novomeški Adrii Mobil," razmišlja Tiselj, velik zaljubljenec v kolesarstvo, ki v celjskem klubu opravlja vlogo športnega direktorja.

Foto: Kolesarsko društvo Knežjega mesta Celje

Družinsko ozadje in pobuda

Po odgovore smo se obrnili tudi na Braneta Mirnika, nekdanjega kolesarja, ki danes ni samo predsednik KD knežje mesto Celje, ampak tudi vodja ekipe in trener mladih kolesarjev.

Kot je povedal, je društvo prvenstveno zasnoval na podlagi družinskih potreb.

"V kolesarstvo sta zajadrala tudi moja dva sinova, poleg njiju pa je interes izkazalo še veliko mladih kolesarjev, ki bi se želeli bolj aktivno preizkusiti v kolesarstvu. Žal v bližini Celja ni kolesarskega kluba, prevažanje otrok na trening v od 50 do 100 kilometrov oddaljene klube pa je v tej starostni skupini popolna izguba časa in denarja, predvsem pa bližnjica za izgubo mladih kolesarskih talentov, ki so vsepovsod, le motivirati in prepoznati jih je treba," je prepričan Mirnik.

Pravi, da je zaradi odličnih rezultatov mlajših kolesarjev klub takoj postal kolesarsko prepoznaven in zanimiv za lokalno okolico.

"Naši dečki so osvojili že dva naslova državnih prvakov v cestni preizkušnji in naslov državnega prvaka v vožnji na čas. Najbolj pa smo ponosni na osvojeno rumeno majico in skupno etapno zmago za mlade kolesarje na Dirki po Dolenjski, ki jo organizira novomeška Adria-Mobil. Prvo mesto je osvojil Sven Aleksader Mernik," je na dosežke kluba in svojega sina ponosen Mirnik.

Foto: Kolesarsko društvo Knežjega mesta Celje

Kolesarska evforija obrodila sadove

V času kolesarske evforije, ki je zaradi velikih uspehov slovenskih kolesarjev zajela slovensko javnost, ne presenečena, da v klubu opažajo izjemno zanimanje za vpis otrok.

"Zanimanje za kolesarstvo je že dlje časa veliko, se je pa z vidno vlogo naših najboljših kolesarjev na profesionalnem področju še okrepilo. Če povem konkretno, mladih članov ni treba rekrutirati ali iskati, kličejo sami in se zanimajo za vpis oz. za vadbe," je pojasnil Mirnik.

"Za zdaj vzamemo samo tiste, ki že imajo lastno opremo in katerih starši so pripravljeni sodelovati pri vadbah. Trenutno otrokom, ki že aktivno tekmujejo ali pa bi želeli, razen strokovne podpore ne moremo ponuditi podpore v obliki opreme, ki je kar zajeten finančni zalogaj, tako da je vse breme na ramenih staršev," je opozoril sogovornik, ki si želi, da bi v Celju spet zaživela kolesarski center in prepoznaven klub, a se zaveda, da se to ne bo zgodilo kar čez noč.

"Za zdaj smo klub samo za mlade kolesarje do 18 let, pozneje pa si želimo sestaviti tudi člansko ekipo, seveda če bo na voljo kaj dodatnih sredstev," je napovedal Mirnik.

V klubu je trenutno šest licenciranih mladih kolesarjev, ki tekmujejo v kategorijah dečkov (od 12 do 15 let), in trije mlajši mladinci (v starostni skupini od 15 do 17 let).

"Pridruženih je še približno deset mladostnikov, ki se občasno pridružijo našim vadbam in so kandidati za tekmovalne vrste v prihodnji sezoni. V širino splošnega članstva ne gremo, ker nas zanima le tekmovalno kolesarjenje. Sam večino časa posvetim mladim kolesarjem, ki si želijo spoznati kolesarske spretnosti na tekmovalnem področju."

Foto: Kolesarsko društvo Knežjega mesta Celje

Tiselj bo glavni motivator in stik s sponzorji

V zvezi z aktivnostmi Toneta Tislja v klubu je povedal, da je njegov prijatelj in da ga je v društvo povabil kot velikega kolesarskega navdušenca.

"Tone je zelo prepoznaven in strokovno zelo podkovan, skratka pravi vodja in strateg za šport na splošno. Njegova vloga športnega direktorja v praksi pomeni, da bo glavni motivator za tekmovalce, predvsem od mladincev naprej, pomagal pa nam bo tudi navezovati stike s potencialnimi sponzorji in bo glavni za naš 'kolesarsko športni marketing'. Mislim, da si naziv neprofesionalnega in častnega športnega direktorja zasluži."

Mirnik je dodal, da pri delovanju društva pogreša osnovna sredstva za razvoj kluba, več posluha lokalne skupnosti ter gospodarstva in medijev. "Takoj zatem pa bo potreba po mladem strokovnem kolesarsko trenerskem kadru, za katerega bomo potrebovali finančno spodbudo. Dejstvo je, da amaterstvo na tekmovalnem področju na dolgi rok ne more delovati," je prepričan.