Tanja Žakelj na Češkem do 19. mesta

Langvadova in Neffova, zmagovalki prvega in drugega svetovnega pokala v sezoni, sta se za zmago udarili v zadnjem krogu. Na zadnjem vzponu je najprej napadla Neffova in skušala na spustu narediti razliko, a se Langvadova ni dala. Po zadnjem tehničnem odseku je nadoknadila manjši zaostanek, ko sta obe tekmovalki vstopili v ciljno areno, pa je Langvadova brez težav dobila sprint. Z zmago je prevzela skupno vodstvo v svetovnem pokalu.

Žakljeva, tekmovalka ekipe Unior/Devinci Factory Racing, je po 11. mestu pred tednom dni v Nemčiji tokrat končala na 19. mestu, za zmagovalko je zaostala pet minut in osem sekund. Zmagovalka dirke na tem prizorišču leta 2013 je v skupnem seštevku po treh dirkah na 16. mestu.

Popoldan na Češkem čaka dirka še člane, med njimi bo tudi Slovenec Gregor Krajnc.