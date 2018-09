Zlato na SP v olimpijskem krosu Američanki, Žakljeva daleč od najboljših

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška gorska kolesarka Kate Courtney je nova svetovna prvakinja v olimpijskem krosu. Zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v švicarskem Lenzerheideju je osvojila pred Danko Anniko Langvad in Kanadčanko Emily Batty. Edina Slovenka na startu Tanja Žakelj je s krogom zaostanka končala na skromnem 37. mestu.

Courtneyjeva, ki prvo leto tekmuje v članski elitni konkurenci, je na koncu imela 47 sekund prednosti pred Langvadovo, ki je vodila vse do starta, zlato medaljo pa je izgubila v drugi polovici zadnjega kroga. Na koreninah je morala sestopiti, Američanka pa se je odpeljala mimo nje in si prikolesarila dovolj veliko prednost za mirno slavje.

Dvaindvajsetletnica je za ZDA osvojila četrto zlato odličje v krosu na SP. Pred njo je to leta 2001 uspelo Alison Dunlap. Američanki sta bili najboljši tudi na prvem in drugem SP v zgodovini. Leta 1990 je bila prva Juli Furtado, letos kasneje pa Ruthie Matthes.

Battyjeva je na tretjem mestu zaostala eno minuto in 58 sekund. Na četrtem mestu in 15 sekund za njo je čez cilj prišla branilka naslova in prva favoritinja Švicarka Jolanda Neff.

Žakljeva je po zadnjem svetovnem pokalu v La Bressu v Franciji na SP odpotovala optimistično razpoložena, a je po prvih treningih opozarjala, da ji dirkanje na visoki nadmorski višini ne ustreza. Bržčas je bila to posledica slabega dneva nekdanje svetovne prvakinje med mladinkami in mlajšimi članicami, ki je z zaostankom enega kroga osvojila 37. mesto. To je njen najslabši rezultat na SP v ženski elite konkurenci.

