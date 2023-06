Monika Hrastnik tik pod zmagovalnim odrom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Monika Hrastnik je v Avstriji prišla do četrtega mesta.

Monika Hrastnik je v Avstriji prišla do četrtega mesta. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je na drugi postaji svetovnega pokala v avstrijskem Leogangu v spustu zasedla četrto mesto. Zmagala je domačinka Valentina Höll pred Švicarko Camille Balanche in Britanko Rachel Atherton.

Devetindvajsetletnica iz Lepe Njive je to sezono na prvi postaji v Lenzerheideju zasedla osmo mesto, v Leogangu pa je dobro opravila vožnjo in za stopničkami zaostala za vsega 0,269 sekunde.

Prepričljivo je slavila 21-letna Höll, ki je bila 4,303 sekunde hitrejša od Balanche. Tudi ta je bila daleč pred Britanko na tretjem mestu, ki je za zmagovalko zaostala 7,334 sekunde.

Najboljša slovenska tekmovalka v spustu zadnjih let in dvakratna zaporedna evropska prvakinja iz Maribora je pred tremi leti v Leogangu osvojila bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu, v letih 2021 in 2022 pa je bila v svetovnem pokalu na tem prizorišču tretja oziroma peta.

Ob 14. uri bodo nastopili še moški, a brez slovenskega kolesarja. Vsi so namreč izpadli v kvalifikacijah. Najboljši je bil Jan Cimperman na 147. mestu, Žak Gomilšček preizkušnje ni končal, Luka Berginc in Miran Vauh pa nista startala.

V finalih pri moških letos nastopa 30 najboljših iz polfinala, v polfinale pa napreduje najboljših 60 iz kvalifikacij.