Super Janja spet edina do vrha, v finalu še tri Slovenke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Villarsu v Švici je danes na sporedu druga preizkušnja športnih plezalk in plezalcev v težavnostnem plezanju. V večerni finale najboljše osmerice so se uvrstile kar štiri slovenske predstavnice, vključno s fenomenalno Janjo Garnbret, ki je v polfinalu edina priplezala do vrha smeri.