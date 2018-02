Štangelj zagotavlja: Mohorič ne bo samo pomočnik

Bahrain-Merida s slovenskim pridihom še z višjimi cilji

Bahrain-Merida se je danes uradno predstavila pred začetkom nove sezone, čeprav se je ta že začela. Na predstavitvi, ki jo je v kraljevi palači gostil princ Naser bin Hamad Al Kalifa, ustanovitelj ekipe, so se udeležili kolesarji, ki bodo v torek na startu dirke po Dubaju z izjemo Grege Boleta, ki je pred dnevi postal oče in je dobil nekaj dodatnih dni oddiha, moštvu pa se bo pridružil na dirki.

Prvemu zvezdniku ekipe Nibaliju bodo družbo v Dubaju delali štirje Slovenci Kristijan Koren, Borut Božič, Grega Bole in David Per ter rojak Sonny Colbrelli in Španec Ivan Cortina.

Na lanskem Touru je bil Vincenzo NIbali drugi. Foto: Getty Images

Pri Bahrain-Meridi so še nekaj misli usmerili v sezono 2017, ki je bila zanje premierna. Zgodovinsko leto so označili za uspešno, poudarili pa so, da so zgradili ekipo in ne samo tekmovali, temveč zmagovali. Izpostavili so premierno zmago v svetovni seriji Sonny Colbrellija ter boje in zmage Vincenza Nibalija na dirki po Italiji in Španiji.

"Ena najboljših ekip, če ne celo najboljša"

"Opravili smo fantastično delo. Sestavili smo eno najboljših ekip na svetu, če ne celo najboljšo," je povedal vodja ekipa Brent Copeland, ki verjame, da je ekipa za leto 2018 še boljša in zmožna še boljših rezultatov. K temu bodo skušali pripomoči novinci Španec Gorka Izagirre, Italijan Domenico Pozzovivo ter Slovenca Kristijan Koren in Matej Mohorič.

Prav nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani je tisti kolesar, na katerega pri bahrajnski ekipi močno računajo. "Vlagamo v mlade. To je eden od ciljev. Cortina in Mohorič bosta po mojem mnenju letos presenečenji sezone," je povedal Copeland.

Glavni športni direktor Gorazd Štangelj poudarja, da Matej Mohorič v njegovi zasedbi zagotovo ne bo pomočnik. Foto: Vid Ponikvar

Štangelj: Mohorič ne bo samo pomočnik

Tudi glavni športni direktor Gorazd Štangelj je izpostavil, da Mohorič v njegovi zasedbi zagotovo ne bo pomočnik. "Vemo, da je velik talent. To lahko gre samo še naprej. V začetku sezone bi ga radi dali v vidno vlogo. Začutil je, da je zmagovalec, to mora zdaj tudi dokazati. Ne bo vedno v vlogi pomočnika, kot je bil v zadnjih treh letih v elitnem kolesarstvu. Takoj bi mu radi namenili program, v katerem bi imel svojo vlogo. Eden do njegovih ciljev je tudi Giro. Težko je reči, da lahko na njem dirka na generalno razvrstitev, zagotovo pa ne bo samo pomočnik."

Mohorič je novi član ekipe Bahrain-Merida. Foto: Facebook

Princ Naser bin Hamad Al Kalifa velja za velikega ljubitelja kolesarstva, sam pa je navdušen triatlonec, tudi pobudnik triatlonske ekipe Bahrain-Endurance 13, katere član je najboljši Slovenec David Pleše, ki se je prav tako udeležil današnje predstavitve in se družil z rojaki. Na govorniškem odru je šejk kolesarjem izrazil nadaljnjo podporo in jim zagotovil, da cela kraljevina diha z njimi.

"Imamo visoke cilje, kolesarji stremijo k njim in si želijo biti še boljši. Imajo našo podporo. Dokazali bomo, da ni nič nemogoče," je med drugim izpostavil bahrajnski princ.

Predstavitve ekipe Bahrain-Merida se je udeležil tudi princ Naser bin Hamad Al Kalifa

Za Bahrain-Merido bosta v sezoni 2018 kolesarila še Luka Pibernik in Domen Novak, ki sta te dni dirkala na španski dirki Volta a la Comunitat Valenciana. Od slovenske sedmerice bo zadnji v novi sezoni začel Mohorič, ki bo prvič na startu 21. februarja v Abu Dabiju.