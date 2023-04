Špancu etapa in skupno vodstvo po Romandiji, Novak v ozadju

Kolesarji so se danes spopadli z razgibano vožnjo na čas v okolici Chatel-Saint-Denisa (18,75 km). Vsebovala je tudi 4,3 km dolg vzpon s povprečnim naklonom okoli pet odstotkov.

To je ponudilo priložnost tudi boljšim hribolazcem. Adam Yates je bil najboljši pri prvem vmesnem času pred vrhom vzpona, v drugem delu trase pa je razliko napravil mladi Ayuso in prav tako v drugem delu zelo hitrega Jorgensona ugnal za pet sekund, Yatesa pa za 17. Svetovni prvak v kronometru Norvežan Tobias Foss (Jumbo-Visma) je bil osmi s 24 sekundami zaostanka.

Juan Ayuso coup double! Chrono et maillot jaune. what a come back! #TDR2023 pic.twitter.com/ehbOc4c4af