8.56 - Presenečenje! Küng je mavrično majico svetovnega prvaka v zadnjih metrih izpustil iz rok, Norvežan Tobias Foss, moštveni kolega Primoža Rogliča v ekipi Jumbo-Visma in aktualni državni prvak v kronometru, pa se veseli svojega prvega naslova v vožnji na čas! To je tudi prva medalja na svetovnih prvenstvih za Norveško v tej disciplini.



Drugo mesto je osvojil Švicar Stefan Kung, ki se mu je dolgo obetala zmaga, tretje pa Belgijec Remco Evenepoel. Tadej Pogačar, edini Slovenec na startni listi, je bil odličen šesti, kar je njegov najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih v tej disciplini.



Stefan Küng



8.45 - Vse kaže, da bomo dobili novega svetovnega prvaka v vožnji na čas. Branilec naslova Filippo Ganna je popustil, Švicar Stefan Küng pa drvi mavrični majici svetovnega prvaka naproti. Tadej Pogačar je po drugem merjenju vmesnega časa sedmi.



Trenutni vrstni red po 2. vmesnem merjenju časa:

8.43 - Po dolgem času sprememba v cilju. Norvežan Tobias Foss (40:02.78) je prehitel Švicarja Stefana Bisseggerja in je novi vodilni v vožnji na čas.

Tobias Foss

Trenutni vrstni red po prvem merjenju vmesnega časa (po prvih sedmih km):

# Kolesar Čas Povp. hitrost 1. Stefan Küng (ŠVI) 8:50.73 48.838 km/h 2. Remco Evenepoel (BEL) 8:51.34 48.782 km/h 3. Ethan Hayter (VB)* 8:52.42 48.683 km/h 4. Tobias Foss (NOR) 8:52.99 48.631 km/h 5. Filippo Ganna (ITA) 8:53.11 48.620 km/h …. 10. Tadej Pogačar (SLO) 9:06.62 47.419 km/h

* - Ethan Hayter je zaradi tehničnih težav moral zamenjati kolo, kar ga je stalo kar nekaj dragocenih sekund.

8.28 - Kaj pravijo ure na prvem merjenju vmesnega časa? Ganna je po prvih sedmih kilometrih peti (+2.38).

Tadej Pogačar

8.19 - S startne rampe se je zapeljal še zadnji kolesar, branilec naslova svetovnega prvaka Filippo Gana. Švicar Stefan Küng je medtem postavil nov najboljši vmesni čas (8:50.73). Evenepoel je po prvih sedmih kilometrih drugi, Pogačar pa deseti.



8.16 - Tadej Pogačar se je zapeljal s startne rampe! Če se bodo noge dobro vrtele ... Tik za njim je startal tudi Remco Evenepoel, ki ga stavnice uvrščajo tik za Ganno.



8.13 - Trenutno so na trasi Poljak Maciej Bodnar, Nizozemec Bauke Mollema, Francoz Remi Cavagna, Britanec Ethan Hayter in Švicar Stefan Küng.



8.10 - Na startu je še skupina zadnjih desetih kolesarjev, kjer so tudi vsi glavni favoriti za zmago. Na progi je že Danec Mikkel Bjerg, večkratni svetovni prvak v kronometru v mlajših selekcijah. Se tudi v članski konkurenci lahko vmeša v boj za najboljše?



Trenutni vrstni red:

# Kolesar Čas Povp. hitrost 1. Stefan Bissegger (ŠVI) 40:49.59 50.261 km/h 2. Yves Lampaert (BEL) 41:11.62 (+22.03) 49.813 km/h 3. Bruno Armirail (FRA) 41:12.02 (+22.43) 49.805 km/h 4. Lucas Plapp (AVS) 41:26.83 (+23.10) 49.509 km/h 5. Edoardo Affini (ITA) 41:30.60 (+41.01) 49.434 km/h

8.00 - Trenutno so na trasi kolesarji iz tretje skupine, kjer je veliko predstavnikov držav, ki jih na kolesarskih dirkah bolj redko vidimo. Med njimi je tudi Drabir Alam, prvi kolesar iz Bangladeša, ki je dobil priložnost v vožnji na čas na svetovnih prvenstvih.



7.25 - Nova sprememba pri vrhu. Po nastopu prvih 20 tekmovalcev vodi Švicar Stefan Bissegger. Aktualni evropski prvak je traso prevozil v času 40:49.59 in je prvi s povprečno hitrostjo več kot 50 km/h.

Domačin Lucas Plapp je bil dolgo v vodstvu.

Novo vodstvo! Ekspresno hitro je v cilj pridrvel Belgijec Yves Lampaert. Armirala je ugnal za 40 stotink sekunde (41:11.62, povprečna hitrost 49.813 km/h).

7.20 - Po dolgem času imamo spremembo pri vrhu rezultatske razpredelnice! Za skoraj 15 sekund je do zdaj vodilnega Avstralca Lucasa Plappa prehitel Francoz Bruno Armirail (41:12.02, povprečna hitrost 49.805 km/h).

7.00 - 34,5 kilometrov (dva kroga po skoraj 17 km) dolga trasa je razgibana, tehnično zahtevna, dodatno jo otežujejo številni ovinki po mestnem jedru, ki zahtevajo izdatno pozornost in dobro obvladovanje kolesa. Tadej Pogačar bo startal ob 8.16.

6.50 - Po nastopu prvih desetih kolesarjev vodi Avstralec Lucas Plapp. Traso, ki je dolga 34,2 kilometra in ima 312 višinskih metrov, je prevozil v času 41:26.83. Njegova povprečna hitrost je 49.509 kilometra na uro.

6.30 - Vožnjo na čas za moške, kjer bo nastopilo 51 kolesarjev, je odprl ukrajinski kolesar Anatolii Budiak.