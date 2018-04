Sodni epilog: Lance Armstrong bo plačal pet milijonov dolarjev

Šestinštiridesetletni Američan je bil obtožen zaradi prevare in goljufanja, medtem ko je dirkal za ekipo US Postal Service, ki jo je financirala država. Ko so mu dokazali zlorabo dopinga, so mu odvzeli vseh sedem zmag na najprestižnejši kolesarski dirki na svetu Tour de France in mu leta 2012 v kolesarstvu izrekli dosmrtno prepoved, preden je priznal zlorabo prepovedanih poživil, piše portal cyclingnews.com.

"Vesel sem, da smo rešili ta primer in bom lahko končno naredil korak naprej v življenju," je dejal Armstrong, ki mu lani ni uspelo zaustaviti sodnega kolesja, tako da je bil začetek sojenja predviden za 7. maj v Washingtonu, zdaj pa se je s tožilstvom pogodil, poroča BBC.

V izjavi za javnost je še dejal, "da je še posebej zadovoljen, ker je z državno pošto US Postal Service zakopal bojno sekiro", pa čeprav je menil, da je bila njihova tožba "neutemeljena in nepravična".

"Zdaj se veselim, da se bom lahko posvetil najpomembnejšim stvarem v življenju"

"Leta 2013 sem skušal prevzeti vso odgovornost za svoje napake in se oddolžiti za svoja dejanja povsod, kjer je bilo to le mogoče. Vsakič, ko sem sedel na kolo za ekipo US Postal, sem dirkal s srcem in vedno sem bil ponosen, da sem nosil orla na prsih, ko sem tekmoval na Tour de Franceu. Ti spomini so resnični in mi veliko pomenijo," je dejal nekdanji ameriški kolesar. Foto: Guliver/Getty Images

"Zdaj se veselim, da se bom lahko posvetil najpomembnejšim stvarem v življenju - petim otrokom, ženi, podcastu, številnim pisateljskim in filmskim projektom, dobrodelnemu delu v zvezi z rakom in strasti do športa in tekmovanja," obljublja Armstrong.

Tožbo zaradi prevare je leta 2010 proti Armstrongu vložil njegov nekdanji moštveni kolega pri ekipi US Postal Floyd Landis, ki se mu je leta 2013 pridružila še ameriška vlada.

Landis, ki je leta 2006 prav tako zaradi pozitivnega dopinškega testa izgubil naslov na dirki po Franciji, je upravičen do 25 odstotkov poravnave. Armstrong bo obenem Landisu plačal tudi 1,65 milijona dolarjev sodnih stroškov.