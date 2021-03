Slovenke na dirki svetovne serije brez vidnejših uvrstitev

Petintridesetletna članica italijansko-slovenske ekipe z licenco svetovne serije je v cilj prišla z drugo večjo skupino 2:46 minute za zmagovalko. Eugenia Bujak (Ale BTC Ljubljana) in Urška Žigart (Team BikeExchange) nista zabeležili uvrstitve.

"All of Italy will start to smile" 🇮🇹😀



Elisa Longo Borghini claims the win in the Trofeo Alfredo Binda by over a minute 🥇 pic.twitter.com/3CZJaWc70E