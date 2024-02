Šef ekipe Movistar Eusebio Unzue med drugim predlaga, da bi kolesarske ekipe lahzko v prvem tednu tritedenske dirke imele pravice do menjave kolesarja, če bi prišlo do poškodbe.

Šef ekipe Movistar Eusebio Unzue je v pogovoru za francoski časnik L'Equipe pred Dirko po Kolumbiji spregovoril o svojem pogledu na kolesarstvo in izpostavil željo po spremembah. Želi si, da bi kolesarstvo imelo bolj človeški obraz, in kot eno od možnosti predlaga zamenjavo kolesarja, ki se v prvem tednu tritedenske dirke poškoduje in odstopi.

"Razmišljamo o prihodnosti športa in smo med tistimi, ki se na to temo tudi sestajamo. Kolesarstvo je trenutno najbolj rigiden šport, še vedno vztrajamo pri tem, kar smo počeli pred štiridesetimi leti, ko sem prišel v ta šport. Pravila moramo narediti bolj človeška. Nehajte biti tako brutalni, tako pretirano nečloveški," poziva Eusebio Unzue, prvi mož ekipe Movistar.

"Vse ekipe se pripravljajo z desetimi ali enajstimi kolesarji, dva ali tri zadnji trenutek pustimo doma, in če kolesar na dirki pade, nima pravice do menjave," je poudaril direktor ekipe Movistar, ki ne razume, zakaj za kolesarja, ki na dirki pade, ni poskrbljeno takoj.

"Potrebujemo spremembe"

"Danes mora kolesar, ki pade, zato da si zagotovi pravico, da naslednji dan spet stopi na start, včasih prevoziti 60 ali 80 kilometrov z zlomljenim zapestjem, saj pregled lahko opravijo šele takrat, ko pride v cilj. Do takrat pa mora trpeti kot žival. Ali tega res ne moremo narediti bolj humanega? Če kolesar pade, ali ni to zadosten razlog, da se odpravi do rešilnega avtomobila, kjer opravijo pregled in preverijo, ali ima kaj zlomljenega, in se lahko v nasprotnem primeru naslednji dan spet odpravi na start, ne da bi moral končati etapo?" sprašuje Unzue.

Ekipa Movistarja je na lanskem Touru že v prvi etapi ostala brez svojega kapetana Enrica Masa. Foto: Reuters

"Zakaj ne bi dovolili zamenjav, če je kolesar že po prvem tednu prisiljen zapustiti grandtour?" je predlagal Unzue in se s tem navezal na primer ekipe Movistar, ki je lani že po 1. etapi ostala brez Enrica Masa. "Zakaj ne bi dovolili zamenjav na grandtourih, če kolesar odstopi v prvem tednu? Seveda ne bi šlo za tehnične ali taktične spremembe ... Zakaj ne bi poskusili, preizkusili, naredili koraka naprej in videli, ali se to zdi vsem zanimivo. Potrebujemo spremembe," je jasen Unzue.