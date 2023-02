Se želite preizkusiti v dobrodelnem kolesarjenju z Markom Balohom?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Športni center Millenium bo v petek od 10. do 22. ure že sedemnajstič prizorišče dobrodelnega premagovanja kolesarskih kilometrov. Tudi tokrat bo 12-urno kolesarjenje z ekstremnim kolesarjem Markom Balohom dobrodelno naravnano, dobrosrčni kolesarji in drugi donatorji bodo namreč zbirali sredstva za nakup paketov za družine v stiski. Sredstva prek platforme Truhoma zbirajo vse do 28. februarja.