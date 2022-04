Se lahko karte v kraljevski etapi še premešajo? Je Roglič v izgubljenem položaju?

Danes se bo 61. Dirka po Baskiji končala s 135,7 kilometra dolgo kraljevsko etapo od Eibarja do Arrateja. Kolesarje čaka kar sedem kategoriziranih klancev, vodstvo v skupnem seštevku pa brani Belgijec Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl), ki je včeraj slekel dotlej vodilnega Primoža Rogliča (Jumbo-Visma). Še več, Kisovčan je po razpredelnici zdrsnil na osmo mesto in ni več prvi adut nizozemskega moštva.

Vse kaže, da Primož Roglič ne bo še tretjič osvojil Dirke po Baskiji. Na tej je zmagal v letih 2018 in 2021, letos pa je že potožil, da nima pravih nog in prave sreče. Današnjo zahtevno zaključno kraljevsko etapo Roglič začenja z minuto in petimi sekundami zaostanka za vodilnim Evenepoelom, v veliko boljšem položaju je njegov moštveni kolega Jonas Vingegaard, ki v skupnem seštevku zaseda šesto mesto in za 22-letnim Belgijcem zaostaja le 29 sekund.

"Jonas je pokazal, da lahko dirka v klanec, Primož pa tudi ostaja med najboljšo deseterico v skupnem seštevku. Nič še ni izgubljeno," je pred zadnjo etapo letošnje Itzulie povedal športni direktor Jumbo-Visme Marc Reef.

Foto: zajem zaslona

Na vrsti je naporna preizkušnja, kolesarje čaka sedem kategoriziranih klancev, vrh prvega, Elkorriete (III. kategorija, 2,6 km s 6,7 % povprečnega naklona) bodo dosegli že na 13. kilometru etape. Po tem sledi kombinacija vzponov II. in I. kategorije, Endoia (5,3 km pri 6,8 %) in Azurki (5,1 km pri 7,4 %), pa nato dolg in nevaren spust in še en vzpon II. kategorije, Gorla (9,6 km pri 5,7 %). Naslednji klanec pa je peklenski, Karabelin (4,1 km pri kar 10,5 % povprečnega naklona) je namreč prve kategorije, vrh pa je na 95. kilometru etape. Urkaregui (5 km pri 4,8 %) tretje kategorije bo le še ogrevanje za brutalen zaključek na Usartzo (4,5 km pri 8,8 %), po katerem sledi le še dva kilometra spusta do cilja.

Etapa se bo začela malo po 14. uri in končala enkrat med 17.20 in 17.40.

Skupni vrstni red po petih etapah: 1. Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 18;12:29

2. Daniel Martinez (Kol) Ineos Grenadiers 0:02

3. Ion Izagirre (Špa) Cofidis 0:21

4. Aleksandr Vlasov (Rus) Bora-Hansgrohe 0:22

5. Pello Bilbao (Špa) Bahrain Victorious isti čas

6. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 0:29

7. Enric Mas (Špa) Movistar Team 0:37

8. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 1:05

9. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 1:15

10. Marc Soler (Špa) UAE Team Emirates 1:30

..

39. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates 13:01

54. Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 22:15

