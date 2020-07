Rogličevi mladi kolegi bodo formo pilili na Rogli

Člani, s Primožem Rogličem, Tomom Dumoulinom, Stevenom Kruijswijkom in preostalimi prvokategorniki se te dni pripravlja v Tignesu v francoskih Alpah, vodja razvojne ekipe de Groot pa bo člane t. i. akademije pripeljal v Slovenijo.

Člani moštva Jumbo-Visma se pripravljajo v francoskih Alpah:

"Takšen trening kamp je izjemno pomemben. Dolgo nismo bili skupaj in v tem času seveda tudi nobenih dirk ni bilo," je de Groot povedal za spletno stran kluba in dodal, da se bodo mladci v Sloveniji posvečali dvigu forme.

Mladina prihaja na priprave v Slovenijo:

Our riders will have a training camp in Slovenia and will ride the first race since March there🇸🇮



🗣️ “Slovenia is perfect for cycling and a good training location" - Head of Development Robbert de Groot



Full article⤵️#ifeelsLOVEnia #mojaslovenija