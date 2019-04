Rogličeva generalka za Giro na Dirki po Romandiji

Za Rogličem je sanjski začetek sezone. Nastopil je na dveh dirkah in na obeh zmagal v skupnem seštevku. Najboljši je bil na dirkah svetovne serije po Združenih arabskih emiratih in na preizkušnji od Tirenskega do Jadranskega morja. Na svoji tretji dirki v sezoni prav tako spada v najožji krog favoritov za končno zmago, predvsem pa si želi zvezdnik nizozemske ekipe Jumbo-Visma po mesecu dni tekmovalnega premora in višinskih pripravah v Sierri Nevadi na švicarskih cestah najti pravi tekmovalni ritem.

Priložnost za odmeven rezultat bo Roglič imel že danes, strokovnjaki ga v prologu uvrščajo v najožji krog favoritov za zmago. V preostalih dneh kolesarje čakajo zahtevne etape, za konec dirke v nedeljo še posamični kronometer v Ženevi.

Na štartu bodo še Slovenci Jan Tratnik, Luka Pibernik in Simon Špilak. Zadnji je eden najuspešnejših kolesarjev v zgodovini dirke, leta 2010 je na njej zmagal, še trikrat je bil na njej drugi.