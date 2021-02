Rogličev pomočnik po desetih letih vendarle dočakal ta dan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novozelandski kolesar George Bennett, dragocen pomočnik Primoža Rogliča na gorskih etapah, je končno osvojil naslov državnega prvaka v cestni vožnji. "Deset let sem poskušal. Od nekdaj sem si želel obleči majico državnega prvaka in to, da jo bom na dirkah lahko nosil vse leto, je res nekaj posebnega," 30-letni "kiwi" ni skrival navdušenja po zmagi.

Kar deset let je trajalo, da je George Bennett, najvišje rangirani novozelandski kolesar na jakostni lestvici Mednarodne kolesarske zveze osvojil naslov državnega prvaka v cestni vožnji.

Pred tem je bil leta 2013 in 2020 drugi, drugi pa je bil tudi na petkovem državnem prvenstvu v kronometru.

Včeraj se mu je na domači cestni dirki v Cambridgeu na Novi Zelandiji končno vse poklopilo. Po več poskusih samostojnega pobega, se je osem kilometrov pred ciljem končno znebil konkurence in z veliko prednostjo dveh minut pred prvim zasledovalcem Markom Stewartom (Ribble Weldtite Pro Cycling) sam pripeljal v cilj. Tretje mesto je osvojil Michael Tocrkler (GD Pringle-Spoken Cycles), ki je srebro izgubil v ciljnem šprintu.

"Deset let sem poskušal. Od nekdaj sem si želel obleči majico državnega prvaka in to, da jo bom na dirkah lahko nosil vse leto, je res nekaj posebnega," je bil Bennett presrečen po zmagi na 174-kilometrski trasi, speljani v štiri kroge, kjer je tekmece vztrajno napadal na vzponu, nato pa mu jih je končno uspelo streti na ravninskem delu trase.

Edina zmaga, ki jo opaziš vse leto

"Zmaga na državnem prvenstvu je nekaj osebnega. Verjetno gre za edino zmago, ki jo opaziš vsak dan, vse leto," je delal Bennett, ki se v kratkem vrača v Evropo, kjer bo 7. maja, tako kot Primož Roglič, nastopil na dirki Pariz-Nica.

Na zadnjih olimpijskih igrah v Riu je bil skromen 33. Foto: Guliverimage/Getty Images

Letos ne želi na Tour

Bennett je nedavno v intervjuju za novozelandski portal Stuff izjavil, da si letos ne želi, da bi ga vodstvo moštva Jumbo-Visma uvrstilo v ekipo za Dirko po Franciji, saj ima v letošnji sezoni drugačne želje in načrte.

Najprej se želi maja dokazati kot kapetan na Dirki po Italiji, julija pa si želi poseči čim višje na olimpijskih igrah. Če bi pred tem dirkal še na Touru, ki se konča le šest dni pred olimpijsko preizkušnjo na drugem koncu sveta, v Tokiu, bi bile, tako vsaj meni Bennett, njegove možnosti za olimpijski preboj precej manjše kot sicer.

"Vpoklic na Tour bi bil katastrofa za moj olimpijski nastop"

"Ne slišiš prav pogosto, da bi se kdo želel izogniti nastopu na Touru, ampak jaz bi se resnično rad izkazal na olimpijskih igrah, kar pa ne bo mogoče, če bom nastopil tudi na Touru. Za moj olimpijski nastop bi bila katastrofa, če bi me vpoklicali v ekipo za Tour," je bil odkrit Bennett, ki se mu zdi, da mu je zahteven gorski relief letošnje olimpijske preizkušnje pisan na kožo.

"Od nekdaj rad dirkam na Touru, želim si biti del tega, to je moja najljubša dirka in zato tudi kolesarim, ampak ne v olimpijskem letu, zato si želim, da glede tega ne bo prišlo do spremembe."