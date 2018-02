Rajović po zmagi v Izoli še tretji v Umagu

Dušan Rajović je skozi cilj popeljal skupino še 25 kolesarjev. Med njimi so bili tudi štirje Slovenci, najboljši med njimi je bil Andi Bajc, sicer kolesar avstrijske ekipe My Bike Stevens. Na 16. in 17. mestu sta končala Žiga Ručigaj in Jaka Primožič, Jon Božič je bil 27.