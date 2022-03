Prva letošnja zmaga za Van der Poela, Polanc tokrat sedmi

Van der Poel je danes v ciljnem sprintu 158,7-kilometrske etape s startom in ciljem v Montecatiniju ugnal Britanca Ethana Hayterja (Ineos Grenadiers) in Belgijca Remyja Mertza (Bingoal Pauwels Sauces WB), Polanc pa je ciljno črto prečkal v času zmagovalca na sedmem mestu. 27-letni Nizozemec je prišel do svoje prve letošnje zmage in to že na svoji drugi dirki, v tej sezoni je namreč nastopil le še na dirki Milano - San Remo, kjer je bil tretji.

Jan Polanc ostaja 11. v skupnem seštevku. Foto: Guliverimage

V skupnem seštevku prvi ostaja Irec Eddie Dunbar (Ineos Grenadiers) z devetimi sekindami prednosti pred moštvenim kolegom, Britancem Benom Tulettom in 24 pred Polančevim ekipnim tovarišem, Švicarjem Marcom Hirschijem. Polanc je na 11. mestu, 1:23 za Dunbarjem.

37. izvedba dirke Settimana Internazioonale Coppi e Bartali se bo končala jutri s 160-kilometrsko etapo od Casalguidija do Cantagrilla.

