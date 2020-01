Profesionalci svetujejo: na kolo za več kot samo zdravo telo #video

Ob uspehih Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja se vse več Slovencev odloča za nakup profesionalnega cestnega kolesa in nato za daljše kolesarske izlete. A pozor: potrebna je dobra fizična pripravljenost, pa pravilna hrana, ogrevanje, regeneracija. Kako uspešno in zdravo prevoziti 100-kilometrov, so novinarju Planet TV Mateju Podgoršku, na primeru cest na otoku Hvar, razložili kolesarji in osebje ekipe Bahrain McLaren.