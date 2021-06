Primož Suhadolčan je še enkrat združil moči z ilustratorjem Matejem de Ceccom, s katerim sta pričarala kolesarsko zgodbo, v kateri ima glavno vlogo Primož Roglič.

Pravljica je resnična, izpostavlja Suhadolčan, pripoveduje pa o izjemnem in neponovljivem uspehu slovenskega kolesarja, hkrati pa je tudi zgodba o spodbudi.

V svoji bogati pisateljski karieri je spisal že marsikatero zanimivo športno zgodbo za mlade: Goran – Legenda o zmaju (govori o Goranu Dragiću), Tina in medvedja moč (o Tini Maze), Anže – Ledeni kralj (o Anžetu Kopitarju), Lipko in KošoRok, Lipko in svetovni prvaki, Ranta in košarkatorji ...