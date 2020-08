Osmerica kolesarjev Ineosa, ki bo nastopila na letošnji, 107. izvedbi Dirke po Franciji:

Egan Bernal (Kol)

Andrey Amador (Kostarika)

Richard Carapaz (Ekv)

Jonathan Castroviejo (Špa)

Michal Kwiatkowski (Pol)

Pavel Sivakov (Rus)

Luke Rowe (VB)

Dylan van Baarle (Niz)

Our #TDF2020 team is set. We'll see you on the start line in Nice as the INEOS Grenadiers. pic.twitter.com/Pk33M6WTGf