Tragična smrt 19-letne Sare Piffer je v Italiji sprožila val žalosti in jeze, saj je še ena mlada kolesarka izgubila življenje v nesreči z avtomobilom med treningom. Po uradnih podatkih so leta 2024 na italijanskih cestah umrli kar 204 kolesarji.

Prve informacije kažejo, da je Sara skupaj z bratom kolesarila po ravni cesti blizu Trenta, ko je voznik avtomobila iz nasprotne smeri prehiteval drugo vozilo. Zaradi močnega sonca naj bi spregledal kolesarja in trčil v Saro. S helikopterjem so jo odpeljali v bolnišnico, vendar so bile poškodbe prehude in je žal umrla.

Njena mati Marianna je za italijanski medij La Repubblica razkrila, da je Sari pred odhodom na trening svetovala previdnost. "Odvrnila mi je: 'Mi smo previdni, a drugi morajo biti bolj pazljivi na nas, ker ne razumejo, kako nevarno je.'"

Sarin brat Christian je utrpel le lažje poškodbe, vendar je bil priča grozljivi nesreči. "Slišal sem trk, se obrnil, nato pa stekel k sestri. Ničesar nisem mogel storiti," je dejal. "Najprej sem bil jezen na voznika, potem pa sem videl, da ga je strah in da mu je hudo."

Sarin oče je v pogovoru za Corriere della Sera razkril besede sina Christiana: "Po nesreči mi je rekel: 'Oče, prosim, odpusti mu. Mislim, da tudi on zdaj trpi.' Te besede so me globoko ganile in odločil sem se, da mu odpustim. Pravica bo naredila svoje."