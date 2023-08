Pedersen zmagovalec dirke v Hamburgu

Viviani je sicer to dirko dobil trikrat, in sicer v letih 2017, 2018 in 2019 in je s tremi zmagami najuspešnejši kolesar hamburške pentlje. Toda danes je slavo požel 27-letni Pedersen.

Zmaga je bila tesna, med drugimi so Pedersen in druščina skoraj vse do konca lovili Američana Brandona McNultyja, Nemca Nilsa Politta in Belgijca Yvesa Lampaerta, ki so napadli približno deset kilometrov pred ciljem.

Na koncu pa so slednji trije ostali brez stopničk, od te trojice je bil najvišje Lampaert na šestem mestu. Mesto pred njim je končal Novozelandec Laurence Ptihie, ki je s tem dosegel najboljši izid kariere v svetovni seriji.

Mads Pedersen since 🌈World Championships RR:



4, 3, 5, 2, 2, 1, 1 (GC), 1



Today he won BEMER Cyclassics WT 1-day race in Germany thanks to a gigantic final km surge, just 1 day after triumphing GC title and ITT stage win in Denmark. #BemerCyclassics pic.twitter.com/dX6WztN1y6 — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) August 20, 2023

"Trojica je še en kilometer pred koncem imela razliko, nisem bil prepričan, če jo bomo ujeli," je sprva za organizatorje povedal Pedersen, ki je vpisal svojo 34. zmago.

Danec je že par metrov pred ciljem dvignil roki v znak zmagoslavja, pri čemer ga je skorajda presenetil van Poppel, ki je z veliko hitrostjo prišel čez ciljno črto tik za njim.

"Dal sem vse od sebe, nisem videl, kaj se dogaja za mano. Danny je res prišel hitro za mano, ampak bilo je dovolj za zmago," je še povedal Pedersen in poudaril, da je zadovoljen s sezono, v kateri je šestkrat slavil.

Na startnem seznamu v Hamburgu je bil od Slovencev le Matevž Govekar iz ekipe Bahrain Victorious. Na koncu je v času zmagovalca zasedel 34. mesto.

Izidi (205,6 km):

1. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek) 4:36:35

2. Danny van Poppel (Niz/Bora-hansgrohe)

3. Elia Viviani (Ita/Ineos Grenadiers)

4. Arnaud Demare (Fra/Arkea Samsic)

5. Laurence Pithie (NZl/Groupama-FDJ)

6. Yves Lampaert (Bel/Soudal-Quick Step)

7. Arnaud de Lie (Bel/Lotto Dstny)

8. Nils Politt (Nem/Bora-hansgrohe)

9. Max Kanter (Nem/Movistar)

10. Marc Hirschi (Švi/UAE Emirates)

...

34. Matevž Govekar (Slo/Bahrain Victorious) vsi isti čas

Preberite še: