Oscarja Freireja našli živega in zdravega

Nekdanji španski kolesarski profesionalec, trikratni svetovni prvak Oscar Freire je te dni dodobra prestrašil svojce in prijatelje. Ti so ga nazadnje videli v torek, nato je za njim izginila vsaka sled. Od doma je odšel brez mobilnega telefona, denarnice, ključev in osebnega dokumenta, v sredo zjutraj je španska policija našla njegov avtomobil, o 48-letnem nekdanjem članu nizozemskega Rabobanka pa ni bilo ne duha ne sluha.

Danes so nekdanjega kolesarskega asa našli živega in zdravega. Od doma v Torrelavegu v Kantabriji se je odpravil v ponedeljek in ker pri sebi ni imel mobilnega telefona, družina z njim ni mogla vzpostaviti stika, zato je zagnala preplah. V iskanje trikratnega svetovnega prvaka se je danes zjutraj vključila še španska policija in ga zvečer tudi našla živega in zdravega, poročanje časnika El Diario Montañes povzema nizozemski Wielerflits.

Freire je prejšnji teden sodeloval na mednarodni dirki v organizaciji moštva UAE Emirates, kamor ga je povabil direktor Josean Fernández Matxin, sicer pa za mlado sekcijo ekipe UAE Emirates Gen Z dirka Freirejev 18-letni sin Marcos.

