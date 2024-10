Nesrečni Wout van Aert pokazal brazgotine na kolenu

Belgijski kolesar Wout van Aert je grdo padel v 16. etapi letošnje Vuelte in jo moral zaradi težje poškodbe kolena predčasno zaključiti. Takrat se je končala tudi njegova sezona, misli pa je nemudoma usmeril v rehabilitacijo. Na svojem Instagramu je objavil, kakšne brazgotine so ostale po padcu na španskih cestah.

Vse do 16. etape Vuelte je Woutu van Aertu šlo odlično. Pohvalil se je lahko s tremi etapnimi zmagami, bil je vodilni v seštevku točk in prav tako tudi v razvrstitvi gorskih ciljev. A mu je spust prekrižal načrte, da bi v velikem slogu zaključil špansko tritedensko dirko in se na najlepši mogoč način pripravil na svetovno prvenstvo v Zürichu.

Na mokrem in spolzkem spustu je zvezdnik ekipe Visma | Lease a Bike grdo padel in zletel v jarek skupaj s Felixom Engelhardtom in Isaacom del Torom. Kljub temu da je poskušal nadaljevati, je nekaj kilometrov kasneje zapustil dirko v rešilcu, s čimer se ni le končala njegova Vuelta, ampak tudi celotna sezona.

Belgijec še vedno okreva po padcu, kar je razvidno s posnetka, ki ga je objavil na Instagramu, na katerem se zelo nazorno vidi, kakšne brazgotine so ostale na kolenu.