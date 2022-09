Nenavadni, skoraj komični prizori z dirke ciklokrosa #video

Medtem ko so se najboljši cestni kolesarji v Wollongongu v Avstraliji merili za naslove svetovnega prvaka, je v ZDA potekala zanimiva dirka v ciklokrosu, atraktivni kolesarski disciplini, ki združuje prvine cestnega in gorskega kolesarjenja in je speljana na krožni trasi. Naravne in umetne ovire na trasi so dodatno začinili vzponi in blatne razmere, ki so pošteno otežili dirko.