Najbolj vzdržljivi bodo znova kolesarili okoli Slovenije #DOS2018

11. Dirka okoli Slovenije

V nedeljo, 20. maja, ob 10.30, pa se bo v Postojni začelo tudi dobrodelno šesturno kolesarjenje Fundacije Jureta Robiča, kjer lahko posamezniki s svojo vožnjo na 30 kilometrov dolgi trasi okoli Postojne skupaj s pomembnimi predstavniki slovenskega gospodarstva, politike, medijev in lokalnih skupnosti pomagajo osrečiti otroke, ki si želijo na kolesarske počitnice, pa si jih ne morejo privoščiti. Zanimivost rekreativnega nastopa je, da bo vsak kolesar sam odločil, koliko krogov bo prevozil v šestih urah.

"Dirka okoli Slovenije pomeni prostor, znotraj katerega se ljudje družijo, povezujejo ter izmenjujejo vesele in žalostne trenutke. Čustva in ljubezen do športa nas povezujejo v obliki nesebičnih kolektivnih dejanj, s katerimi v ospredje postavljamo delovanje celotne ekipe, in ne zgolj posameznika. Le združeni lahko pridemo dlje," je dirko jedrnato opisal direktor Dejan Gorenc.

Letos je organizacijska ekipa poskrbela za kopico novosti. Ena izmed njih je vsekakor prva slovenska ultrakolesarska šola, ki je potekala v hotelu Kras v Postojni in na kateri predavajo vrhunski slovenski strokovnjaki s področja športne prehrane, treninga in psihologije športa.

Razsežnost in pomen dirke je opazila tudi Evropa, ki s podpornim pismom Antonia Tajanija, predsednika Evropskega parlamenta, organizatorju, Športno-kulturnemu društvu Notranjc, izreka svojo naklonjenost. V znamenje podpore se bo slovesnega odprtja v Postojni udeležil tudi evropski poslanec Igor Šoltes.

Na letošnji dirki bo prvič v zgodovini ultrakolesarskih dirk izveden tudi inovativen postopek kvalifikacij za štartni položaj tekmovalcev, kjer bo morala spremljevalna ekipa na posebnem tekmovanju Yedoo skiro Challenge privoziti štartni položaj svojemu tekmovalcu. "Gledalci se morda ne zavedajo, kako pomembna je spremljevalna ekipa za uspešen nastop ultrakolesarja na tako zahtevni kolesarski preizkušnji, kot je Dirka okoli Slovenije. Zato želimo skozi takšne kvalifikacije to dodatno izpostaviti," je povedala koordinatorica spremljevalnega programa Karmen Tomažič.