Avstrijci v Sloveniji pospešeno gradijo nove domove za starejše

Avstrijsko podjetje SeneCura, ki je zadnjih pet let del francoske skupine Orpea, v Sloveniji gradi več novih domov za starejše. Kot je navedla poslovna direktorica za Slovenijo Sanda M. Gavranovič, trenutno pospešeno gradijo v Slivnici in Žireh, pripravljalna dela so te dni stekla v Komendi, medtem pa potekajo tudi priprave na gradnjo v Mariboru.

V podjetju pričakujejo, da bodo operativno dovoljenje za dom v občini Hoče - Slivnica prejeli proti koncu letošnjega poletja, v Žireh pa do konca leta. Še enega projekta so se lotili v Pivki, kjer naj bi dela začeli v drugi četrtini letošnjega leta, saj se je nekoliko zavleklo pri občinskem sprejemanju prostorskega načrta, so sporočili iz podjetja.

V Hočah so medtem osem milijonov evrov vredna gradbena dela po besedah Gavranovičeve končana že skoraj v celoti, investicija pa bo z opremo, zemljiščem in preostalimi stroški na koncu znašala nekaj več kot enajst milijonov evrov. Dom bo sprejel 150 stanovalcev in imel tudi oddelek za dementne, 70 ljudi pa bodo začeli zaposlovati predvidoma oktobra ali novembra.

V Mariboru nov dom s 60 posteljami za dementne

V Mariboru, kjer je omenjena družba že lastnica nekdanjega Sončnega doma, so začeli projektirati nov dom s 60 posteljami za dementne osebe, v Žireh pa bo skupaj na voljo 60 postelj. Po vseh izkušnjah ob epidemiji covid-19 so dom zasnovali tako, da bo ob morebitnem izbruhu nalezljivih bolezni mogoče ločevanje po nadstropjih. Jeseni bodo začeli zaposlovati okoli 30 novih sodelavcev.

SeneCura je sicer vodilni zasebni ponudnik institucionalnega varstva starejših v Avstriji, kjer ima 84 domov, prisotni so tudi na Češkem, v Sloveniji pa trenutno upravljajo tri kupljene domove, ob mariborskem še v Vojniku in Radencih.