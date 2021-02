Zaradi cepljenja se je zmanjšal pritisk na bolnišnice

Po cepljenju proti covidu-19 med starejšo populacijo, zlasti v domovih za starejše, se je zmanjšal pritisk na bolnišnice. Poleg tega pa iz domov za starejše, pa tudi iz UKC Ljubljana poročajo o tem, da so tisti, ki so se z novim koronavirusom okužili med prvim in drugim odmerkom cepiva, preboleli cvoid-19 z zelo blagimi simptomi ali brez.

Cepljenje proti covidu-19 se je konec prejšnjega leta v Sloveniji začelo prav v domovih za starejše, ki so nosili največje breme težkih okužb in smrti. Do danes so z enim ali dvema odmerkoma cepiva uspeli precepiti 9456 uporabnikov domov ter skupaj 19.739 uporabnikov institucionalnega varstva, med katere poleg domov za starejše spadajo tudi varstveno-delovni centri in centri za usposabljanje, delo in varstvo, so za STA pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zaščita se ne pojavi takoj, nekateri cepljeni so zboleli

Po začetku cepljenja pa je v nekaterih domovih prišlo do okužb z novim koronavirusom tudi med tistimi, ki so bili že cepljeni. Telo namreč po cepljenju potrebuje nekaj časa, da razvije potrebno zaščito. Po prvem odmerku z mRNK cepivi se razvije okoli 50-odstotna zaščita po 10 dneh. Pri Pfizerjevim cepivu sledi drugi odmerek po treh tednih, nato se vzpostavi visoka, več kot 90-odstotna zaščita, po sedmih dneh. Pri Moderninem cepivu pa sledi drugi odmerek po štirih tednih, na višjo zaščito je potem treba počakati še 14 dni.

Tako je ob vdoru virusa v dom za starejše lahko prišlo do okužb tudi med že cepljenimi oskrbovanci, a kot so za STA pojasnili v nekaterih domovih, so te okužbe potekale z blagimi simptomi ali celo brez njih.

Foto: Ana Kovač

V Domu starejših občanov Ajdovščina so za STA pojasnili, da je po prvem odmerku cepiva zbolelo 85 oskrbovancev od 90 cepljenih in dva od 30 zaposlenih, ki so se cepili. "Tako stanovalci kot zaposleni so okužbo prebolevali le z lažjimi simptomi, nekaj celo brez vsakršnih simptomov. Le zelo majhen delež z nekoliko izrazitejšimi simptomi, zelo težkih oblik prebolevanja nismo zabeležili," so zapisali.

Bolezen je pri vseh potekala z blažjimi simptomi

V novomeškem domu starejših občanov so po decembrskem cepljenju okužbo z novim koronavirusom potrdili pri skoraj štirih petinah stanovalcev oddelka za dementne oz. pri 46 od 59 cepljenih stanovalcev in pri petih od devetih zaposlenih, ki so bili cepljeni. Del zaposlenih so namreč cepili hkrati s stanovalci 27. decembra. Bolezen je pri vseh potekala z blažjimi simptomi, je za STA navedla tamkajšnja direktorica Milena Dular.

Tudi v Koroškem domu starostnikov Črneče so v začetku leta beležili okužbe pri oskrbovancih, ki so bili pred tem cepljeni. Pri vseh je šlo za blagi potek bolezni s povišano temperaturo ali brez simptomov, noben ni bil hospitaliziran, piše STA.

Primere okužb so beležili tudi med zaposlenimi v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana po prvem odmerku cepiva. Kot so za STA pojasnili v UKC, so vsi so prebolevali z blagimi simptomi ali brez simptomov, mnogi so za okužbo izvedeli ob rutinskem testiranju.