Lojz Lokomotiva spet zmagovalec kolesarskega DOS Avtor: STA

Alojz Poglavc je spet junak ekstremne kolesarske preizkušnje DOS-RAS Extreme. V 46 urah in 45 minutah (povprečna hitrost 25,80) je obvozil dobesedno celotno Slovenijo in zmagal v kategoriji posameznikov. Letošnjo dirko je zaznamovala tudi zasedba četvork Erik Team, ki je postregla z rekordnim časom 35 ur in 15 minut (povprečna hitrost 34,21).