Monika Hrastnik v lov na tretji zaporedni naslov

V ženski konkurenci tako kot v zadnjih letih ne bo vseh najboljših. Na poti proti tretjemu zaporednemu naslovu evropske prvakinje 29-letnici iz Lepe Njive stojita predvsem Italijanki Eleonora Farina in Veronika Widmann.

Slednja je na nedavno končanem svetovnem prvenstvu v Glasgowu padla in zasedla zadnje, 33. mesto, njena rojakinja Farina pa je bila deveta. Za slabe pol sekunde je 5. avgusta prehitela tudi edino slovensko predstavnico.

Tudi Hrastnik je imela v Fort Williamu, kjer so potekala tekmovanja v spustu na SP, veliko težav. Pred razvrstitveno vožnjo je namreč grdo padla ter si poškodovala bok in rebra. Kljub temu je dobila zeleno luč zdravnikov ter nastopila v finalu. Za svetovno prvakinjo, Avstrijko Valentino Höll, je zaostala 14,6 sekunde.

Dva tedna kasneje bo skušala pozabiti na težave iz Fort Williama in si še tretjič zapovrstjo zagotoviti majico evropske prvakinje, v kateri dirka vse od leta 2021.

V Mariboru je lani premagala Švicarko Camille Balanche, ki je v Les Menuiresu ne bo. Tretja je bila Widmann. Italijanka je bila tretja tudi leta 2021, najbližje pa je bila Hrastnik tedaj njena rojakinja Farina.

Slovenska predstavnica, ki ima še srebrno kolajno izpred štirih let iz portugalske Pampilhose da Serre, bi se s četrtim naslovom, 2018 je slavila še v portugalski Lousi, na večni lestvici še nekoliko približala daleč najuspešnejši tekmovalki v zgodovini EP, Francozinji Anne-Caroline Chausson. Ta je kar osemkrat slavila, in sicer petkrat med letoma 1994 in 1998 ter nato še trikrat od 2003 do 2005.

Hrastnik, dobitnica brona na svetovnem prvenstvu leta 2020 v Leogangu, bo edina slovenska članica, ki bo konec tedna nastopila na EP. Med člani so prijavljeni Jan Cimperman, Luka Berginc, Žak Gomilšček in Miran Vauh.

Prvi trije bi morali nastopiti tudi v Fort Williamu na SP, a so ostali brez nastopa v finalu. Berginc in Cimperman sta namreč na treningu pred tekmo padla, Gomilščka pa ni bilo na startu razvrstitvene vožnje.

Nekaj slovenskih tekmovalcev se bo po progi v Les Menuiresu spustilo tudi v mlajših kategorijah. Maj Babačič bo nastopil med mladinci, v konkurenci do 17 let bosta tekmovala Ažbe Kalinšek in Max Žvegla, do 15 let bo Jakob Praček.

Slovenska gorskokolesarska reprezentanca je sicer v vseh disciplinah osvojila že 22 kolajn, od tega največ, osem, v olimpijskem krosu, sledi sedem odličij v spustu.

S šestimi kolajnami v olimpijskem krosu je najuspešnejša slovenska predstavnica Tanja Žakelj, tudi dvakratna evropska prvakinja v članski konkurenci. Letošnje evropsko prvenstvo v krosu je bilo sicer na sporedu julija v Krakovu v okviru evropskih iger.

Kolajne so slovenski športniki nabirali tudi v eliminatorju, gorskokolesarskem maratonu ter four-crossu.

* Spored EP v spustu (Les Menuires):

- sobota, 19. avgust:

13.00 razvrstitvena vožnja, ženske

14.00 razvrstitvena vožnja, moški - nedelja, 20. avgust:

12.45 finale, ženske

13.45 finale, moški

