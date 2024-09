Monika Hrastnik v finale z osmim mestom

Monika Hrastnik se letos le enkrat ni prebila v finale najboljše deseterice in zaščitenih tekmovalk, in sicer v poljski Bielsko-Biali. Najvišje je posegla v Val di Soleju sredi junija, ko je bila tretja. V skupnem seštevku je najboljša slovenska tekmovalka zadnjih let sedma, vodi pa svetovna prvakinja Avstrijka Valentina Höll.

S časom 4:24,208 minute na 2,49 km dolgi progi je 30-letnica iz Lepe Njive za zmagovalko Britanko Tahnee Seagrave zaostala 10,319 sekunde. Drugo mesto je zasedla Avstralka Elise Empey (+3,671), tretje pa svetovna podprvakinja Myriam Nicole (+4,188).

Ženska finalna preizkušnja bo v nedeljo ob 13.15, moška pa ob 14. uri. Kvalifikacije pri slednjih je dobil vodilni v skupnem seštevku Francoz Loic Bruni pred rojakom Amauryjem Pierronom in Ircem Ronanom Dunnom. Med prijavljenimi je bil tudi Miran Vauh, a ni nastopil.

Do konca sezone bo v svetovnem pokalu v spustu le še ena postaja, in sicer v kanadskem Mont-Sainte-Annu petega oktobra.