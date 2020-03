Mednarodna kolesarska zveza prekinila vse aktivnosti

Krovna kolesarska zveza je obenem Mednarodnemu olimpijskemu komiteju predlagala, da od 3. marca naprej ne upošteva kvalifikacijskih parametrov za nastop na olimpijskih igrah, saj vse nacionalne zveze do takrat še niso ustavile tekmovanj pod svojim okriljem.

Uci je še sporočila, da je prejela številne prošnje za kasnejšo izvedbo dirk, a da bo končno odločitev glede datumov za prestavljene dirke sporočila naknadno.

In response to the current COVID-19 epidemic, the UCI has today announced a series of measures, aimed at ensuring the health of the global cycling community and beyond, as well as the sporting equity between participants.



