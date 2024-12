Maruša Tereza Šerkezi kariero nadaljuje pod okriljem ekipe CUBE Next Generation

Po majski zmagi na evropskem prvenstvu v kratkem in olimpijskem krosu v gorskem kolesarstvu v Romuniji, tretjem mestu na svetovnem prvenstvu v Andori septembra ter skoraj dvomesečnem počitku brez kolesa je najboljša slovenska mlada gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi sporočila, da bo sezono 2025 nadaljevala v nemški mednarodni tovarniški razvojni ekipi CUBE Next Generation.

Maruša Tereza Šerkezi, 17-letna Kamničanka, dijakinja športne Gimnazije Šiška, je tri sezone (2022, 2023 in 2024) nastopala v dresu KD Rajd Ljubljana, z njimi pa bo sodelovala tudi v prihodnje, saj so ji bili, kot pravi, v oporo in podporo tudi v obdobju, ko se je soočala z anoreksijo, o čemer je pripovedovala tudi v Sobotnem intervjuju na Sportalu.

Maruša Tereza je letošnjo sezono, prvo v kategoriji mladink (Junior Class), začela s tremi zmagami februarja v Španiji in nadaljevala s serijo 11 zmag na najmočnejših tekmah v kategoriji C1 in Junior Class, drugim mestom v Nallsu in tretjim mestom na tekmi v Novem Mestu na Moravi. Sezono je zaključila s tretjim mestom na svetovnem prvenstvu v Andori in zanesljivo ohranila prvo mesto na mednarodni UCI lestvici v gorskem kolesarstvu v kategoriji mladink.

Foto: cube.factoryracing.xc

Maruša Tereza priznava, da so bili zadnji trije meseci za njeno ekipo precej zahtevni. "Sama jih sicer nisem močno občutila, ker so bili na ramenih ekipe, kjer so glavnino dela opravili Tine Mahkovec, manager NetPerformance in moj oče (Matjaž Šerkezi, op. a.). Na mizo smo dobili pet ponudb, vsaka od njih je bila po svoje zanimiva. Na koncu sem se odločila za CUBE. Preprosto zato, ker sem se v njihovi družbi počutila najbolj domače, brez nekega pritiska, imela sem tisti občutek, ki ga ne moreš izraziti z besedami. Prejšnji konec tedna sva bila z očetom v Nemčiji na sedežu CUBA, kjer smo imeli prvo srečanje, fotografiranje, nastavitev koles, pregled sezone, ki nas čaka. Zanimiva bo in se je že veselim. Po daljši pavzi sem dobesedno lačna kolesa," pravi obetavna športnica, ki se januarja z očetom, ki je tudi njen trener, odpravlja na enomesečne priprave na Malorco, sredi februarja pa bo z nastopom na dirki v Španiji odprla sezono 2025.

"Sezona bo dolga, saj se bo zaključila s svetovnim prvenstvom sredi septembra v Švici. Kaj se bo dogajalo vmes, bomo videli. Sama se držim načela, najprej delo opravi in potem govori. Na tekme, ki smo jih izbrali, pridejo najboljše tekmovalke iz celega sveta in preprosto ni časa za špekulacije. Treba je tekmovati na vso moč in pametno," se zaveda.

Prestop bo razbremenil družinski proračun

Pravi, da je pri prestopu v novo ekipo pomembno tudi to, da bodo razbremenili družinski proračun. "V letošnji sezoni je bila večina družinskega proračuna namenjena meni. Vem, da si je oči pisal vsak evro in da se je govorilo o deset tisočih. Na tem mestu bi se rada zahvalila vsem, ki mi že od začetka stojijo ob strani na moji poti in mi pomagajo z navijanjem, finančno, materialno, zdravstveno, psihološko in medijsko. Brez njih bi verjetno kariero končala že pred dvema letoma."

Maruši Terezi bodo v ekipi delali družbo še 17-letni Švicar Fynn Lanter, 14-letna Nemka Anne Lucas in 16-letna Nizozemca Daan Bakelaar in Cas Timmermans. Manager ekipe je nekdanji tekmovalec v olimpijskem krosu, Nemec Sven Strähle, trener pa ostaja Matjaž Šerkezi.