Maraton Franja letos z novostjo - 83 kilometrov dolgo Barjanko

Drugi junijski konec tedna bodo slovensko prestolnico že sedemintridesetič zasedli kolesarji, ki se bodo v sklopu Maratona Franja lahko podali na šest različnih tras. Prireditelji pričakujejo, da bo na tridnevnem dogodku na šestih trasah več kot 8.000 kolesarjev, novost pa je 83-kilometrski maraton Barjanka, ki bo v soboto.

Maraton Franja se bo začel v petek, 8. junija, v ljubljanskem BTC Cityju s kronometrom Ljubljana-Domžale-Ljubljana, ki bo štel tudi za državne naslove.

Naslednji dan bo ob 8. uri na Kongresnem trgu štart maratona Barjanka, ob 16. uri v BTC štart družinsko-šolskega maratona, pol ure kasneje pa preizkušnja za najmlajše.

Vrhunec bo v nedeljo

Vrhunec dogodka bo v nedeljo, ko sta na programu maratona. Ob 9. uri se bodo izpred Kristalne plače v BTC kolesarji podali na 156-kilometrski Maraton Franja BTC City, ob 10.40 pa na krajšo razdaljo, 97 kilometrov dolg Triglav mali maraton Franja BTC City.

Novost letošnjega kolesarskega maratona je sobotna Barjanka. Gre za turistično-športni dogodek, ki ni tekmovalne narave, saj se čas ne bo meril, so izpostavili prireditelji na današnji novinarski konferenci. Barjanka povezuje občine, ponudnike in društva, poteka po vseh sedmih občinah v Krajinskem parku Ljubljansko barje in je dolga 83 kilometrov.

Foto: Vid Ponikvar

Pričakujejo okrog 8.000 kolesarjev

Predsednik organizacijskega odbora Maratona Franja Jože Mermal je v svojem nagovoru dejal, da pričakuje v treh dneh skupaj okrog 8.000 kolesarjev, v 37 letih, odkar obstaja maraton, so našteli že več kot 150 tisoč udeležencev. "Bistvo maratona je ljubezen do kolesarstva. To dokazujemo že nekaj desetletij," je povedal Mermal in postregel še s številko, da je v organizacijo dogodka vpetih okrog 2.300 ljudi.

Na kolo tudi direktor dirke

Direktor dirke Gorazd Penko se bo letos kljub svoji vlogi usedel na kolo in prekolesaril Barjanko, saj verjame, da lahko s pomočjo sodobne tehnologije brez večjih težav spremlja dogajanje.

Če bo imel kateri od udeležencev kakšno tehnično okvaro kolesa med premagovanjem makadama po Barju, pa bodo zanj poskrbeli serviserji, ki bodo na voljo.

Penko je prepričan, da ima Barjanka med vsemi šestimi preizkušnjami v sklopu Maratona Franja največji potencial. "Barjanka je trend, ker prireditelji številnih dirk v svoje trase vključujejo vse več makadamskih odsekov," je med drugim dejal.