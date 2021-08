LUNOS in več kot osem tisoč navijačev na Mariborskem Pohorju

Oglasno sporočilo

Znana so dejstva, ki govorijo o visoki priljubljenosti gorskega kolesarjenja v Sloveniji. O tem govori tudi zavidljiva številka obiskovalcev letošnjega svetovnega pokala v spustu z gorskimi kolesi, saj je karavano najboljših gorskih kolesarjev na svetu v Mariboru pričakalo kar osem tisoč navijačev in oboževalcev tega športa.

LUNOS je kot ponosni sponzor letošnjega svetovnega pokala v spustu z gorskimi kolesi MTB Downhill, ki je potekal 15. avgusta 2021 na mariborskem Pohorju, izrekel čestitke vsem zmagovalcem.

V moški skupini je bil vrstni red naslednji: Loris Vergier na 1. mestu, Thibaut Daprela na 2. mestu in Laurie Greenland, 3. mesto

V ženski skupini je 1. mesto osvojila Loris Vergier, 2. mesto je zasedla Thibaut Daprela in 3. mesto Laurie Greenland.

Naša Monika Hrastnik je le za las zgrešila stopničke in dosegla odlično 4. mesto.

Še posebno pohvalo pa je podjetje LUNOS izreklo vsem našim tekmovalcem.

Foto: Matej Lovrič

LUNOS je podjetje, ki se ukvarja s prezračevanjem in na slovenskem trgu dobavlja inovativne, učinkovite in preverjene prezračevalne sisteme blagovne znamke LUNOS , ki zagotavljajo varno, ekonomično in zdravo kulturo bivanja ter so hkrati trajna rešitev za vse težave z odvečno vlago in plesnijo. Ponujajo učinkovite rešitve za vse tipe objektov, za vse faze gradnje in skoraj za vsak žep. Naši strokovnjaki za prezračevanje bodo zagotovo znali prisluhniti vašim težavam in poiskati prave rešitve.

Revolucija v prezračevanju!

Sistem LUNOS je cenovno ugodna rešitev prezračevanja in izjemno enostavna za vgradnjo. Zaradi svoje enostavnosti je sistem primeren za vgradnjo v starejše hiše ali stanovanja kot tudi v novogradnje. Za montažo sistema ni treba vgraditi nobenih cevi, zato je montaža hitra in brez večjih posegov v stanovanje.

Z vgradnjo nemškega prezračevalnega sistema LUNOS bo v vaše stanovanje stalno pritekal svež zrak, izrabljen pa se bo nenehno odvajal skozi ventilatorsko enoto direktno skozi jašek ali zunanji zid. S tem boste v prostorih dosegli nižjo vlažnost, preprečili nastajanje zidne plesni, kondenza in neprijetnega vonja – skratka sebi in svoji družini boste izboljšali kakovost bivanja. Vsi LUNOS elementi imajo vgrajeno protihrupno in proti alergijsko zaščito. Filter proti alergijam je pralen in ga ni treba menjati. Prezračevalni sistem LUNOS deluje 24 ur na dan, je skoraj neslišen, porabi izjemno malo energije, prav tako pa nam prihrani do 30 odstotkov energije v primerjavi z zračenjem skozi okna.

LUNOS je mnogo več kot le običajno prezračevanje

Suhe stene brez plesni, prijetno in higiensko čisto prezračevanje vseh bivalnih prostorov, znatni prihranki pri ogrevanju, nizki investicijski stroški, izjemna kakovost predvsem pa varnost, vse to zagotavljajo prezračevalni sistemi Lunos, kar jamčijo z njihovim imenom.

LUNOS ima več kot 20 tisoč zadovoljnih strank

Deset let obstoja podjetja in več kot 20 tisoč "rešenih bolnih" stavb ter njihovih zadovoljnih uporabnikov, ki v svojih domovanjih sedaj nimajo več plesni in vlage. Zapisana številka je okvirna statistika ljudi, znanih in manj znanih Slovencev, ki so se soočili z eno bolj perečih stanovanjskih problematik današnjega časa.

Z Lunosom - od svetovanja do prave rešitve

Če si tudi vi želite očistiti zrak v svojem domu in se znebiti vlage ter številnih mikroorganizmov in pršic, ne odlašajte in stopite v stik s podjetjem LUNOS. Podjetje LUNOS bo poskrbelo za vas od začetka do konca – z brezplačnimi nasveti in predlogi, ki bodo najboljši za vaš novi dom. Pošljite jim svoje vprašanje ali povpraševanje prek kontaktnega obrazca po e-pošti: info@lunos.si ali pokličite brezplačno modro številko 080 73 13.

Osebno pa jih lahko obiščete na lokacijah:

LUNOS - PE Ljubljana, Robbova ulica 2, 1000 Ljubljana

01 620 43 00, 080 73 13, info@lunos.si

LUNOS - PE Maribor, Tržaška 65, 2000 Maribor

05 933 83 90, 080 71 86, info@lunos.si

Naročnik oglasnega sporočila je Lunos d.o.o.