Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
11. 10. 2025,
15.43

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
makadam Lorena Wiebes

Sobota, 11. 10. 2025, 15.43

21 minut

SP v kolesarstvu po makadamu

Lorena Wiebes svetovna prvakinja po makadamu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lorena Wiebes | Lorena Wiebes je nova svetovna prvakinja v kolesarstvu po makadamu. | Foto Guliverimage

Lorena Wiebes je nova svetovna prvakinja v kolesarstvu po makadamu.

Foto: Guliverimage

Nizozemka Lorena Wiebes je nova svetovna prvakinja v kolesarstvu po makadamu. V hitro rastoči disciplini kolesarstva je bila sicer izjemna sprinterka najboljša v zaključku 131 km dolge preizkušnje v domačem južnem Limburgu. Na ciljni črti v Maastrichtu je ugnala slovito rojakinjo Marianne Vos.

Lorena Wiebes je tako postala četrta različna svetovna prvakinja po makadamu v prav toliko izdajah SP. V Benečiji je leta 2022 slavila Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, leto kasneje je prav tako v Benečiji slavila Poljakinja Kasia Niewiadoma, lani pa je bila v Belgiji najboljša prav Vos.

Na koncu je izkušena 38-letna Marianne Vos ostala malce prekratka proti najboljši sprinterki zadnjih let Wiebes. Šestindvajsetletnica je na cesti slavila 118 zmag in je na dobri poti, da morebiti nekoč ogrozi svojo slovitejšo rojakinjo Vos (258 zmag).

Tokrat je Wiebes ob koncu 131 km dolge makadamske preizkušnje s številnimi zahtevnimi odseki in nekaj makadamskimi klanci ugnala Vos, bron pa je z zaostankom dveh sekund osvojila Italijanka Silvia Persico.

Na stopničkah sta končali še ena Nizozemka Marianne Vos in Italijanka Silvia Persico. | Foto: Guliverimage Na stopničkah sta končali še ena Nizozemka Marianne Vos in Italijanka Silvia Persico. Foto: Guliverimage

Nizozemke so na domače prvenstvo poslale zelo močno skupino tekmovalk, tako iz cestnega kolesarstva kot tudi iz gorskega in ciklokrosa. Med prvo deseterico jih je končalo kar sedem. Od ostalih je bila Čehinja Julia Kopecky šesta, Nemka Romy Kasper pa deseta.

V nedeljo bo vrhunec SP z moško preizkušnjo. Ta bo dolga 180 km, v elitni konkurenci pa bosta nastopila dva Slovenca, Matej Mohorič, sicer svetovni prvak iz leta 2023, in Matevž Govekar. Preizkušnja, na kateri lanskega naslova ne bo branil Nizozemec Mathieu van der Poel, se bo začela ob 11.45.

Preberite še:

Monika Hrastnik
Sportal Monika Hrastnik v finalu zadnje tekme v karieri
makadam Lorena Wiebes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.