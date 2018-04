Slovenski kolesarski fenomen tako visoko kot še nikoli

Lestvica svetovne serije UCI 2018

Slovenski kolesar Primož Roglič je po zaslugi zmage na Dirki po Romandiji napredoval tudi na lestvici svetovne serije, kjer je po novem četrti, in na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, na njej je 18. Na obeh je na vrhu slovaški zvezdnik, svetovni prvak Peter Sagan.

V seštevku svetovne serije je prvo mesto zadržal Peter Sagan (Bora-Hangrohe), ki ima 1.901 točko. Tudi na drugem in tretjem mestu ni bilo sprememb. Prvi zasledovalec Zasavca je Španec Alejandro Valverde (Movistar) s 1.682 točkami, za njim je Nizozemec Niki Terpstra (Quick-Step) s 1.297 točkami.

📊 Puntos Ranking UCI WorldTour:



1️⃣ Peter Sagan 🇸🇰 (1901)



2️⃣ Alejandro Valverde 🇪🇸 (1682)



3️⃣ Niki Terpstra 🇳🇱 (1297)



4️⃣ Primoz Roglic 🇸🇮 (1231)



5️⃣ Julian Alaphilippe 🇫🇷 (1198) pic.twitter.com/ddTZiZkn7U — COPEdaleando (@Copedaleando) April 30, 2018

Roglič je pridobil kar 18 mest, na četrtem mestu jih ima 1.231. Naslednji Slovenec v točkovanju svetovne serije je Matej Mohorič na 112. mestu.

Na lestvici Mednarodne kolesarske zveze je Roglič pridobil šest mest in je 18. Na računu ima 1.850 točk. Na vrhu je Sagan s 3.800 točkami, sledita Britanec Christopher Froome s 3.742 točkami in Italijan Vincenzo Nibali s 3.132 točkami. Med stoterico sta še Simon Špilak na 86. mestu in Mohorič na 89.

📊 Victorias UCI WorldTour 2018:



➡️ Alejandro Valverde 🇪🇸 (5)



➡️ Primoz Roglic 🇸🇮 (4)



➡️ Peter Sagan 🇸🇰 (3)



➡️ Julian Alaphilippe 🇫🇷 (3)



➡️ Niki Terpstra 🇳🇱 (2)



➡️ Omar Fraile 🇪🇸 (2)



➡️ Thomas De Gendt 🇧🇪 (2) pic.twitter.com/858VcSHNj3 — COPEdaleando (@Copedaleando) April 30, 2018

Kar 747 mest je pridobil Gašper Katrašnik, zmagovalec dvodnevne dirke Beograd-Banjaluka je na najnovejši lestvici Ucija 445. Rok Korošec je pridobil 122 mest in je na 409. mestu, opazen napredek je dosegel tudi Žiga Jerman, ki je pridobil 46 mest in je 427.

Na lestvici evropske serije je še naprej najboljši Slovenec Jan Tratnik na 37. mestu. Luka Mezgec je 69. Korošec je 100 mest višje kot na lestvici 22. aprila in je 210., Katrašnik pa je 237. oziroma 508 mest višje kot pred tednom dni.