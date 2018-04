Novi projekt, ki bo preprečil, da bi se pri njih ponovila klavrna zgodba iz Planice

Velodrom v Novem mestu doživlja prenovo in nadgradnjo

Velodrom v Češči vasi bo naposled le dobil tisto, kar je potreboval in zaradi česar je konstrukcija propadala iz leta v leto. Streho. K sreči so preprečili, da bi doživel usodo, kot jo je nekdanja Bloudkova velikanka v Planici, ki se je sesedla. A novost ne bo le streha. Zgodba v Novem mestu dobiva dodatne razsežnosti. Vključena bo tudi atletska steza, uradno odprtje naj bi bilo 12. novembra, objekt pa bodo morda lahko uporabljali že prej.

Velodrom v Češči vasi je propadal. Praktično v zadnjem trenutku so se v Novem mestu zganili in se odločili za nadgradnjo. Ne bo le nova streha, to bo postal večnamenski športni objekt. Foto: Jaka Lopatič

Verjetno se vas mnogo sprašuje, kaj velodrom sploh je. To je objekt, po katerem se kolesarji peljejo po nagnjeni krožni progi. Veliko vrhunskih kolesarjev je zraslo prav na takšnih objektih. In na poletnih olimpijskih igrah v tem športu podelijo kar 12 kompletov odličij.

V Sloveniji smo leta 1996 dobili objekt, ki je bil takrat narejen za potrebe mladinskega svetovnega prvenstva, nato pa je doživljal klavrno usodo. Ker ni dobil strehe, sta konstrukcija in les začela razpadati. Les za kolesarjenje so pred leti sicer deloma obnovili, vendar je bilo jasno, da objekt ne bo več dolgo uporaben. Zgodba je podobna tisti z Bloudkovo velikanko v Planici, ki se je ob iztrošenem materialu sesula, zdaj pa to mesto krasita dve Bloudkovi skakalnici (120- in 90-metrska), potem ko so se odločili zgraditi nordijski center.

Država bo dala sedmino, preostalo bo na njihovih plečih

V Novem mestu so se zdaj zganili, saj niso želeli, da se kaj takšnega zgodi tudi pri njih. Že pred leti, ko je bilo Novo mesto predvideno kot eden od gostiteljev košarkarskih skupin EuroBasketa, so med drugim razmišljali, da bi tu naredili večnamensko dvorano, v kateri bi lahko igrali tudi košarko. To je padlo v vodo, enako kot gradnja nove dvorane.

A se v Češči vasi zdaj vendarle premika. Letos bo na tem mestu stala dvorana z atletsko in kolesarsko stezo. Celotna naložba je ocenjena na približno 3,5 milijona evrov, občina pa bo od države prejela pol milijona evrov pomoči.

Velodrom z novim lesom bo morda uporaben že v poletnem obdobju. Foto: Jaka Lopatič

Kaj so naročili, koliko bo stalo in katere športe bodo gostili V javnem naročilu so objavili naročilo za: - dobavo in montažo atletske steze omenjenega vadbenega centra z 200-metrsko štiristezno atletsko krožno progo,

- osem 60-metrskih sprinterskih stez s progama za skok v daljino in višino, skakališčem za skok ob palici in metališčem za suvanje krogle.

- Prenovljena bo tudi lesena kolesarska steza,

- dvorana bo imela prostora za približno 500 gledalcev,

- zgradili naj bi tudi plavalni bazen, dolg 25 metrov. Celotna vrednost prenove je ocenjena na 3,5 milijona evrov.

Trenutni datum odprtja je 12. november

Čeprav se govori, da bi lahko objekt uporabljali že prej, bo njegovo odprtje 12. novembra, poudarja podžupan Novega mesta Boštjan Grobler: "Za prej je nehvaležno, da bi karkoli govorili, ker imamo še en javni razpis za stezo. To je kompleksnejša zgodba. Najti moramo pravi les in ga dobaviti. Načeloma se trudimo, da bi bila steza pripravljena 1. oktobra. Po 22 letih je spodaj vse preperelo. Dokler steze ne bomo odprli, ne bomo vedeli, koliko nosilcev bo treba zamenjati. Vsak nosilec ima namreč drugačno mero."

Dela v Češči vasi so v polnem teku. Foto: Jaka Lopatič

Streho naj bi imeli sprva od dobavitelja v najemu, plačevala jo bo mestna občina. "Iščemo partnerja, ki bi objekt vzel v upravljanje. Za zdaj ga ima zavod Novo mesto, ki bo postavil upravljavsko strukturo. Interesi so, da bi dobili zunanjega upravljavca, ki ima izkušnje in poznanstva v tujini," poudarja Grobler.

Trenažni center, ki ga v radiju 500 kilometrov ni. Obetajo si prihod tujcev.

S tem objektom bo slovenski šport po njegovem mnenju veliko pridobil, zlasti kjer je vključenih ogromno olimpijskih disciplin: "V kolesarjenju na velodromu na olimpijskih igrah podelijo 12 kompletov medalj, v atletiki 47. Podajamo se v zanimiv segment. Prišli bomo v sfero, ki bo zanimiva za trening, dobili bomo odličen trenažni center. Ne bomo ga delali vehementno, za ogromne prireditve, ampak z namenom, da bo cena najema tako nizka, da bomo konkurenčni. Tako bomo klubom, zlasti atletskim, omogočili vadbo v zimskih mesecih. In takšnega centra za trening v radiju 500 kilometrov ni, zato bo prišlo tudi veliko tujcev."

Za zdaj je v Češči vasi še gradbišče, a tu bo kmalu stal nov športni objekt. Foto: Jaka Lopatič

Vse skupaj bo za seboj potegnilo več spektrov. Eden izmed njih je tudi nastanitev. Če bodo prihajali tujci in športniki iz drugih slovenskih krajev, ki bi imeli tu pripravljalno bazo, bo potrebna nastanitev. Idejo v Novem mestu imajo, a jo bo treba še uresničiti. "Nastanitev v Novem mestu je po analizi dovolj, vendar smo v zadnjem letu beležili porast nastanitev za 44 odstotkov. Zato tu vidimo težavo. V sklopu centra je zato predviden tudi kamp, ki bi se imenoval Adria village. Računamo, da bo lokalni proizvajalec camping opreme Adria Mobil postavil mobilne hiške. Interes je, dogovora še ni," je še dejal podžupan najbolj kolesarsko usmerjene občine, ki ima v svojem okolju v Adrii Mobilu največji kolesarki klub v Sloveniji.

Prav ta bo čez slaba dva meseca organiziral že 25. dirko Po Sloveniji, na kateri bodo kolesarili številni priznani kolesarji iz največjih ekip na svetu.