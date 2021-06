V živo: brez počitka za Pogačarja, znanih že več junakov

Prenos kriterija Tadeja Pogačarja

Slovenski kolesarski zvezdnik je po zmagi na dirki Po Sloveniji nastopil tudi na državnem prvenstvu v vožnji na čas in osvojil tretje mesto. Danes se bo ljubiteljem kolesarstva predstavil na svoji dirki oziroma Pokalu Tadeja Pogačarja in VN Plastike Virant. Dirka tradicionalno poteka v poslovni coni Komenda.

Kriterij poteka v krogu, dolžine 1.100 m, vse skupaj pa se je začelo ob 15. uri. Dobili smo že junake v mlajših kategorijah. Pri mlajših mladincih je bil najhitrejši Žak Eržen iz Adrie Mobila, ki je zbral 33 točk. V kategoriji dečkov do 15 let je dobro pripravljenost pokazal Žan Lopatič, ki tekmuje v dresu Pogi Teama, nedavno pa osvojil tudi mednarodno dirko v Italiji. Pri deklicah do 15 let je bila najhitrejša Taja Mehle, članica BTC City Ljubljana

Kot zadnji bodo ob 19:30 pedale pognali moški predstavniki kategorije elite. Vsaka kategorija bo imela prilagojeno dolžino proge. Pri moških bo v kategoriji elite dirka dolga slabih 40 kilometrov (36 krogov), zmagovalec pa bo tisti, ki bo na vmesnih sprintih (štel bo vsak tretji krog) zbral največ točk (točkovanje 5-3-2-1).

Mlajši mladinci

Mesto Ime Klub Točke 1 ERŽEN Žak KK ADRIA MOBIL 33 2 MAJNIK Jure PERUTNINA PTUJ 8 3 OBLAK Domen POGI TEAM GENERALI 8

Dečki A U15

Mesto Ime Klub Točke 1 LOPATIČ Žan POGI TEAM GENERALI 21 2 EBNER Bor POGI TEAM GENERALI 8 3 KAUČIČ Gal KK TROPOVCI 5

Dečki B U15

Mesto Ime Klub Točke 1 PREVEJŠEK Mai KK ADRIA MOBIL 5 2 MURŠEC Nik PERUTNINA PTUJ 5 3 NOGRAŠEK Bor KK KRANJ 2

Dečki C U13

Mesto Ime Klub Čas Točke 1 MAJNIK Maks POGI TEAM GENERALI 00:19:45 10 2 BOHAK Maj PERUTNINA PTUJ 00:19:45 10 3 MERNIK Osskar KD KNEžJEGA MESTA CELJE 00:19:45 10

Deklice A U15

Mesto Ime Club 1 MEHLE Taja BTC CITY LJUBLJANA SCOTT 2 MIKUŽ Nika MBK ČRNI VRH 3 GNEZDA Hana MBK ČRNI VRH

Deklice B U15

Mesto Ime Klub Čas Točke 1 JEROMEL Hana PERUTNINA PTUJ 00:19:45 10 2 ŠPRINGER Zoja BTC CITY LJUBLJANA SCOTT 00:19:45 10 3 PETERLIN Laura KK ADRIA MOBIL 00:19:45 10

Deklice C U13