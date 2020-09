Krimovke v Rusijo z upanjem na ugoden razplet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Krima Mercatorja v 2. krogu skupinskega dela lige prvakinj ta konec tedna čaka gostovanje pri ruskem Rostov-Donu. Ljubljančanke so uvodno tekmo sezone v Stožicah proti Vipersu Kristiansandu izgubile za zadetek, novo priložnost za lov na točke pa bo v soboto ob 16. uri.

"Na zadnji evropski tekmi smo uvideli, da smo čvrsti v obrambi. Vseeno pa je ekipa iz Kristiansanda dosegla preveč zadetkov iz protinapadov in po izvajanju hitrega centra. Ta del igre moramo izboljšati. To je bil za nas ob pomanjkanju kakovostnih pripravljalnih tekem prvi pravi dvoboj po dolgem času in lahko smo zadovoljni, četudi smo tokrat ostali brez točk," se je na prvi evropski obračun ozrl trener Uroš Bregar.

Njegove izbranke so pred današnjim odhodom v Rusijo odigrale še eno tekmo državnega prvenstva in jo proti Litiji dobile zanesljivo s 46:18. A v soboto bo tekmec precej močnejši. V uvodnem krogu je na Madžarskem premagal Ferencvaros s 26:25, pri čemer je prednjačila prva zvezdnica ruske ekipe Ana Vjahireva s šestimi zadetki.

"Zdaj nas čaka ekipa Rostova, v kateri igrajo same vrhunske posameznice, mnoge med njimi nosilke olimpijskih kolajn. Največja zvezdnica ekipe je zagotovo Vjahireva, okoli katere se vrti večina akcij. Naši glavni nalogi bosta popraviti igro v napadu in ustaviti njihovo glavno zvezdnico," poudarja Bregar.

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Kapetanka Krima Nina Žabjek pa dodaja: "Tok tekmovanja gre hitro naprej, v soboto nas že čaka nova tekma. Rostov je zelo izkušena in kakovostna ekipa. Ne želim izpostavljati nobene posameznice, saj gre za številne močne in izjemno z znanjem podkovane igralke. Me se bomo skušale z njimi kosati, se boriti, tako kot na prvi tekmi, ob tem pa upati, da bo rezultat tokrat ob izteku 60 minut igre nam v prid."

Tako kot številne druge športnike tudi rokometašice deloma ovirajo ukrepi ob pandemiji novega koronavirusa. Kot so pojasnili v klubu, so ob začetku evropskega tekmovanja morale igralke na testiranje, prav tako še enkrat pred odhodom v Rusijo, ob vrnitvi pa jih čaka še testiranje na letališču v Frankfurtu.

"Ti postopki za slovenske prvakinje ob testiranjih tako rekoč na vsak drugi dan niso le naporni, ampak od ljubljanskega kluba zahtevajo tudi nepredviden in visok finančni vložek," pravijo pri Krimu.

Sobotno tekmo bosta sodila Belorusa Sergej Kulik in Dzmitrij Nabokau.

