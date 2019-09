Kolumbijec napada: Primož Roglič je le človek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedem gorskih ciljev, 166,4 kilometra dolga trasa in brutalen zaključek s 6,6-kilometrskim klancem s povprečnim naklonom 9,9 odstotka - na dveh delih bo kar 25-odstoten. To so pasti, ki čakajo Primoža Rogliča pri branjenju rdeče majice v 13. etapi Dirke po Španiji.