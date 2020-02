Stefan Denifl je že kmalu po izbruhe dopinške afere Aderlass priznal zlorabo krvnega dopinga, kar je zdaj potrdil tudi na sodišču. Povedal je, da mu je pomagal nemški zdravnik Mark S., a je vseeno prepričan, da ni kriminalec.

Dvaintridesetletnik je dodal, da v profesionalnem kolesarstvu "čist" težko uspeš. Prav tako trdi, da so ekipe vedele za to in da si v kolesarstvu veliko športnikov do boljših dosežkov pomaga s prepovedanimi sredstvi. "Brez dopinga ne bi dobil pogodbe," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije Apa dejal Tirolec.

Odvetnik: V kolesarstvu ni "popolno čistega športnika"

Deniflov odvetnik pravi, da je bil njegov klient enkrat že kaznovan za to dejanje, saj je že moral vrniti denarne nagrade in osvojene naslove ter prejel suspenz, zato upa, da zdaj ne bo še dodatno kaznovan. Odvetnik je poudaril, da njegova stranka ni nikomur želela hudega in da v kolesarstvu tako ni "popolno čistega športnika".

Afera je izbruhnila februarja lani med svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v avstrijskem Seefeldu in kasneje dobila ime Aderlass. A Seefeld je bil le končna stopnica daljše preiskave, v kateri so zdravniku iz Nemčije (Marku Schmidtu, op. STA) očitali in dokazali omogočanje krvnega dopinga. Že med samim tekmovanjem je bila priprta četverica udeležencev SP, pozneje pa je bilo razkritih še veliko več imen vpletenih.