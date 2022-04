V živo: Mohorič v ubežni skupini spretno skozi pasti "severnega pekla"

Podrobnejši potek 119. izvedbe dirke Pariz-Roubaix (v živo):



112 km do cilja: V ospredju se oblikuje močna skupina petih kolesarjev, v kateri je tudi Mohorič (Bahrain-Victorious). V skupini, ki ima 30 sekund prednosti pred zasledovalci in ta še narašča, so še Davide Ballerini (QuickStep-AlphaVinyl), Casper Pedersen (DSM), Tom Devriendt (Intermarche-Wanty-Gobert) in Laurent Pichon (Arkea-Samsic). Skupina s favoriti (van der Poel, Van Aert, Laporte, Küng, in Asgreen) ima minuto zaostanka.



117 km do cilja: Kakšna smola! Kolesar Jens Reynders (Sport Vlaanderen - Baloise), ki je dlje časa vozil na čelu dirke, ima gumi defekt, v času menjave ga dohiti prva zasledovalna skupina z Mohoričem.

ICYMI 🎥

Breakaway over for Reynders: he is passed by the chasers after his puncture. 🛠

Jens Reynders est dépassé par les poursuivants suite à sa crevaison 🛠#ParisRoubaix pic.twitter.com/fUrqv2UxWf — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) April 17, 2022

Povprečna hitrost karavane po 141 km je izjemnih 47.032 km/h. Za omenjeno razdaljo so potrebovali tri ure.Pred kolesarji na eni najbolj priljubljenih dirk na kolesarskem koledarju, dirki Pariz - Roubaix, je še 120 kilometrov. V ospredju je Belgijec(Sport Vlaanderen - Baloise), večja skupina, v kateri je tudi(Bahrain-Victorius) zaostaja za 30 sekund.Več kot minuto in pol zaostaja skupina s favoriti, v kateri so tudi(Alepcin-Fenix), Belgijecin Francoz(oba Jumbo-Visma).